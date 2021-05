Eurico recebe medalha das mãos do diretor-geral do IBC Divulgação

Publicado 21/05/2021 12:41

Ontem (20), o deputado estadual Eurico Júnior esteve no Instituto Benjamin Constant (IBC), no Rio de Janeiro, a convite do diretor-geral, João Ricardo Melo Figueiredo. O deputado conheceu a estrutura do instituto, que é referência nacional na educação e capacitação profissional de pessoas cegas, com baixa visão, surdocegas e deficiência múltipla, e foi presenteado com uma edição do livro comemorativo dos 150 anos e com uma medalha em homenagem aos 160 anos da instituição, que completará 167 anos em setembro. A reunião contou com a participação do diretor do departamento de educação do IBC, Luigi Amorim, e do supervisor do departamento de estudos e pesquisas médicas e reabilitação do Instituto, Fábio Brandolin.

Eurico está pleiteando a transformação em autarquia para que o IBC tenha a mesma estrutura e organização dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e do Colégio Pedro II. O diretor João Ricardo explicou que a transformação do IBC em autarquia solucionaria o maior gargalo enfrentado para o desenvolvimento do instituto, que é a falta de recursos humanos, e facilitaria a ampliação do atendimento a pessoas com deficiência e a capilarização da capacitação profissional, por meio da expansão de unidades para outros municípios do estado. “Fiquei impressionado com a qualidade dos serviços oferecidos pelo Instituto, com a estrutura e amplitude do espaço, organização e conservação do prédio centenário do Instituto Benjamin Constant. As atividades de educação física realizadas no amplo e moderno espaço do IBC são um exemplo para o estado e o país. Vou mobilizar a bancada federal do Rio em Brasília para que o projeto de lei seja aprovado na Câmara dos Deputados e lutar pela instalação de uma unidade do instituto na Aldeia de Arcozelo, em Paty do Alferes, que poderá atender pessoas deficientes visuais da região Centro-Sul fluminense”, disse o deputado, que agendou para o próximo dia 18 de junho uma visita de João Ricardo Melo Figueiredo e da diretoria do IBC à Paty do Alferes.

O prefeito Juninho Bernardes também confirmou presença na visita ao espaço que será utilizado em uma possível unidade do Instituto Benjamin Constant no município. “Como prefeito de Paty do Alferes, por dois mandatos, e de Vassouras, sempre priorizei a educação e valorizei as pessoas que a ela se dedicam. Por ser professor, conheço as dificuldades dessa profissão. Sou autor do Projeto de Emenda Constitucional (PEC) n° 53/2021, que está tramitando na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e que prevê a equiparação dos intérpretes de Libras a outros profissionais de educação no que diz respeito à possibilidade de terem duas matrículas no estado e, ainda, sou coautor da PEC 49/2020, aprovada na Alerj, que possibilitou a extensão desse benefício aos auxiliares de educação (pedagogos). Apresentei, também, indicação parlamentar, que foi acatada pelo governador, para inclusão de profissionais de educação e de segurança na prioridade da vacinação contra a covid-19", destacou Eurico.