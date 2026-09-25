Evento terá IV Exposição do Cavalo Mangalarga Marchador - Foto: Divulgação

Evento terá IV Exposição do Cavalo Mangalarga MarchadorFoto: Divulgação

Publicado 25/09/2026 15:04

Paty do Alferes se prepara para viver quatro dias de tradição, cultura, música e experiências ligadas ao universo agro. De quinta-feira (24) a domingo (27), o Parque de Exposições de Avelar recebe a 2ª edição do Paty Agro Show, com entrada gratuita e uma programação que reúne atividades agropecuárias, turismo rural, gastronomia, entretenimento e grandes atrações musicais.

O evento vem se consolidando como uma das principais festas do calendário de Paty do Alferes e de toda a região e reforça uma característica histórica do município: sua forte ligação com o campo, com a produção rural e com as tradições do interior. Entre os grandes destaques desta edição estão a Etapa Final do Circuito Rio de Rodeios, a IV Exposição do Cavalo Mangalarga Marchador, atrações para crianças, gastronomia e shows com artistas de alcance no Brasil inteiro.

Paty do Alferes recebe a final do Circuito Rio de Rodeios

A arena será um dos principais pontos de encontro do público durante o Paty Agro Show. O Circuito Rio de Rodeios chega a Paty do Alferes para sua etapa final, com três noites de competição e a definição do grande campeão. As montarias acontecem de sexta-feira (25) a domingo (27), com início às 20h30 na sexta e no sábado; no domingo, a grande final começa às 20h.

A realização da etapa decisiva também simboliza a retomada da tradição do rodeio em Paty do Alferes. Depois do sucesso da edição anterior, a modalidade retorna ainda mais integrada à programação do evento. Além da competição, a arena contará com atividades como montaria em carneiros e ações voltadas ao público infantil.

Bem-estar animal faz parte dos cuidados do evento

A relação com os animais é uma das bases das atividades realizadas durante o Paty Agro Show, tanto nas provas e exposições de equinos quanto nas competições de rodeio. Por isso, o bem-estar animal é um dos pontos de atenção da organização, com acompanhamento técnico e cuidados voltados aos animais envolvidos nas atividades antes, durante e após as apresentações.



A proposta é conciliar a tradição das competições com práticas responsáveis e cuidados compatíveis com as atividades realizadas na arena e nos espaços destinados aos animais.

Mangalarga Marchador e a tradição do campo

A programação agropecuária começa já na quinta-feira (24), com a abertura da IV Exposição do Cavalo Mangalarga Marchador, que reunirá mais de 100 animais. A exposição valoriza criadores, profissionais, produtores e apaixonados pela raça e amplia a conexão do evento com a vocação rural de Paty do Alferes.

Outra novidade é o concurso Rei e Rainha Mirim do Rodeio, iniciativa que aproxima as crianças das tradições do universo country e agro e leva uma nova geração para dentro da programação do Paty Agro Show.

Gastronomia e experiência country

Quem visitar o Parque de Exposições também encontrará diferentes opções de gastronomia. Um dos destaques será o Ram USA Star BBQ, espaço dedicado ao churrasco e à experiência country, com preparações no fogo de chão, cortes especiais, espaços instagramáveis e gastronomia integrada ao ambiente do evento.

A partir de sexta-feira, o espaço abre às 11h, junto com a Fazendinha e outras atrações destinadas às famílias que visitarem o parque ao longo do dia.

Shows com Léo Foguete, Thullio Milionário e Humberto & Ronaldo

A programação musical reúne artistas de diferentes vertentes do sertanejo, forró e piseiro. Na sexta-feira (25), quem sobe ao palco principal é Léo Foguete, um dos nomes de destaque da nova geração do forró e do piseiro. O artista ganhou projeção nacional com músicas como “Última Noite”, “Cópia Proibida” e “Inconfiável”.

No sábado (26), é a vez de Thullio Milionário – conhecido como o “Rei das Vaquejadas” e responsável pelo sucesso “Casca de Bala” – levar o forró vaqueiro e o piseiro para o público. Encerrando a programação, no domingo (27), Humberto & Ronaldo comandam o palco principal com sucessos da carreira da dupla, como “Só Vou Beber Mais Hoje”, “Romance” e “Não Fala Para Ninguém”. Além dos grandes shows, a programação contará com DJs, artistas regionais e atrações nos camarotes.

Evento movimenta turismo e economia de Paty do Alferes

Além da programação cultural e agropecuária, o Paty Agro Show também movimenta diferentes setores da economia de Paty do Alferes. Durante os dias de evento, o aumento no fluxo de visitantes beneficia hotéis, pousadas, restaurantes, comércio, prestadores de serviços e outros segmentos relacionados ao turismo. Para o prefeito Julinho Juju, o evento reforça características importantes do município.

“A retomada da tradição do rodeio foi um grande sucesso no ano passado, e acreditamos que este ano não será diferente. O Paty Agro Show reforça a nossa vocação e a importância do agronegócio para a nossa economia e cultura. Além disso, todo evento desse porte é garantia de comércio aquecido e oportunidades para a população. Será uma edição ainda mais estruturada, pensada em cada detalhe para proporcionar momentos de muita alegria e diversão para moradores e visitantes”, destaca.