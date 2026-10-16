Equipe infanto venceu o CDBV Petrópolis na final, disputada em Valença - Foto: Divulgação

Equipe infanto venceu o CDBV Petrópolis na final, disputada em ValençaFoto: Divulgação

Publicado 16/10/2026 13:41





Os times que chegaram à fase final da competição junto com o Vôlei Paty foram o ABF Valença, o CDBV Petrópolis e o Top Vôlei Resende. A equipe patiense disputou a semifinal contra o Top Vôlei e, na decisão, enfrentou o CDBV Petrópolis, sagrando-se campeã e garantindo o terceiro título consecutivo na competição.



O treinador do time, David Jordão, destacou o esforço coletivo das atletas ao longo de toda a temporada. “Estamos muito felizes com esse título, que é fruto de muita dedicação, disciplina e do trabalho feito ao longo de toda a temporada. Dentro e fora das quadras, as atletas sempre mantiveram a união, o comprometimento e o espírito de equipe necessários para superar os desafios e lutar por cada vitória”, comentou.



Para o secretário municipal de Esporte e Lazer, Juarez de Medeiros, o título representa muito mais do que uma vitória esportiva. “Esse tricampeonato é motivo de muito orgulho para todos nós, que entendemos a importância do esporte. A conquista das meninas representa não só mais um troféu para Paty do Alferes, mas também o resultado de um trabalho que aposta na juventude, promove qualidade de vida e abre caminhos para um futuro de novas conquistas. Parabenizo cada atleta, a comissão técnica e todos que contribuíram para esse tão desejado tricampeonato”, declarou o secretário.



Sob o comando do treinador David Jordão, a equipe feminina do Vôlei Paty acumula vitórias significativas ao longo dos últimos anos. Entre elas, está o título de campeãs na categoria infanto da Liga de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro (LIVERJ), em 2024, além do terceiro lugar na mesma competição e categoria, em 2025, resultados que ajudam a mostrar a regularidade do trabalho desenvolvido pelo projeto. Paty do Alferes tem mais um motivo para celebrar o esporte e, especialmente, o talento de suas jovens atletas. A equipe feminina de vôlei na categoria infanto conquistou o tricampeonato na Liga do Vale do Café no último domingo (11), em Valença, reafirmando a força do trabalho desenvolvido no esporte de base no município. O resultado consolida a equipe como uma das principais referências da modalidade na região.Os times que chegaram à fase final da competição junto com o Vôlei Paty foram o ABF Valença, o CDBV Petrópolis e o Top Vôlei Resende. A equipe patiense disputou a semifinal contra o Top Vôlei e, na decisão, enfrentou o CDBV Petrópolis, sagrando-se campeã e garantindo o terceiro título consecutivo na competição.O treinador do time, David Jordão, destacou o esforço coletivo das atletas ao longo de toda a temporada. “Estamos muito felizes com esse título, que é fruto de muita dedicação, disciplina e do trabalho feito ao longo de toda a temporada. Dentro e fora das quadras, as atletas sempre mantiveram a união, o comprometimento e o espírito de equipe necessários para superar os desafios e lutar por cada vitória”, comentou.Para o secretário municipal de Esporte e Lazer, Juarez de Medeiros, o título representa muito mais do que uma vitória esportiva. “Esse tricampeonato é motivo de muito orgulho para todos nós, que entendemos a importância do esporte. A conquista das meninas representa não só mais um troféu para Paty do Alferes, mas também o resultado de um trabalho que aposta na juventude, promove qualidade de vida e abre caminhos para um futuro de novas conquistas. Parabenizo cada atleta, a comissão técnica e todos que contribuíram para esse tão desejado tricampeonato”, declarou o secretário.Sob o comando do treinador David Jordão, a equipe feminina do Vôlei Paty acumula vitórias significativas ao longo dos últimos anos. Entre elas, está o título de campeãs na categoria infanto da Liga de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro (LIVERJ), em 2024, além do terceiro lugar na mesma competição e categoria, em 2025, resultados que ajudam a mostrar a regularidade do trabalho desenvolvido pelo projeto.

Simbolismo e conquista



Ao falar sobre o simbolismo do tricampeonato na Liga do Vale do Café, o técnico destacou a evolução da equipe ao longo do tempo. “Essa conquista mostra a evolução que tudo que viemos construindo ao longo dos anos, treino após treino, jogo após jogo. É um orgulho imenso treinar essas meninas, representar Paty do Alferes e ver o resultado de todo esse esforço”, afirmou David Jordão.



A conquista reforça o investimento da Prefeitura de Paty do Alferes no esporte de base, que, segundo a Secretaria de Esporte e Lazer, tem como objetivo ampliar as oportunidades para crianças e adolescentes do município, estimular a prática esportiva como ferramenta de qualidade de vida e criar condições para que novos talentos possam se desenvolver e disputar competições em níveis cada vez mais altos.