O tema do seminário foi sobre alfabetizaçãoFoto: Divulgação
A iniciativa tem como proposta promover um momento de formação, troca de experiências e valorização do trabalho dos professores envolvidos no processo de alfabetização. A programação também será uma oportunidade para os profissionais da rede municipal compartilharem conhecimentos e conhecerem práticas desenvolvidas no cotidiano escolar.
Com o tema “Tempo de Partilha – Saberes que se encontram, pessoas que se fortalecem”, o seminário marcará a culminância dos encontros formativos realizados ao longo do ano. Essas atividades promoveram estudos, reflexões e compartilhamento de saberes relacionados às práticas de alfabetização, contribuindo para o diálogo entre os profissionais da Educação.
A programação do evento contará com palestras, apresentações de boas práticas desenvolvidas por professores da rede municipal e uma apresentação cultural. A proposta é reunir diferentes experiências e perspectivas sobre o trabalho pedagógico, criando um espaço de aprendizado coletivo e valorização das iniciativas realizadas nas escolas do município.
Ao longo dos encontros formativos promovidos durante o ano, os profissionais tiveram a oportunidade de refletir sobre suas práticas e compartilhar conhecimentos relacionados ao processo de alfabetização. O seminário dará continuidade a esse movimento de troca, reunindo os participantes em uma atividade voltada à formação e ao fortalecimento do trabalho docente.
Para o secretário municipal de Educação, Valdemar Rosa, a iniciativa destaca a importância dos professores no desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. “A iniciativa valoriza o professor como peça fundamental do processo de aprendizagem, reconhecendo que nenhum método pedagógico ganha vida sem o seu toque, escuta e sensibilidade”, afirmou.
O evento será realizado no dia 19 de novembro, às 13h30, no Teatro Renato Vianna, na Aldeia de Arcozelo. A programação reunirá palestras, apresentação de boas práticas pedagógicas e atividade cultural, tendo como eixo central a partilha de conhecimentos e o reconhecimento do papel dos educadores no processo de aprendizagem.
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