APROVAÇÃO

Prefetiro Dr. Julinho Juju atinge 93,6% de aprovação e é o prefeito mais bem avaliado do Estado do Rio de Janeiro

Com apenas 32 anos de idade, Dr. Julinho Juju registra 93,6% de aprovação e 97,3% de avaliação entre ótimo, bom e regular em levantamento realizado com 610 moradores