O tema do seminário foi sobre alfabetizaçãoFoto: Divulgação

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Luan Campos
A Prefeitura de Paty do Alferes, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizará no dia 19 de novembro o I Seminário de Alfabetização do município. O encontro está marcado para as 13h30, no Teatro Renato Vianna, localizado na Aldeia de Arcozelo, e reunirá profissionais da Educação Infantil, especificamente da pré-escola, e dos 1º e 2º anos do Ensino Fundamental.

A iniciativa tem como proposta promover um momento de formação, troca de experiências e valorização do trabalho dos professores envolvidos no processo de alfabetização. A programação também será uma oportunidade para os profissionais da rede municipal compartilharem conhecimentos e conhecerem práticas desenvolvidas no cotidiano escolar.

Com o tema “Tempo de Partilha – Saberes que se encontram, pessoas que se fortalecem”, o seminário marcará a culminância dos encontros formativos realizados ao longo do ano. Essas atividades promoveram estudos, reflexões e compartilhamento de saberes relacionados às práticas de alfabetização, contribuindo para o diálogo entre os profissionais da Educação.

A programação do evento contará com palestras, apresentações de boas práticas desenvolvidas por professores da rede municipal e uma apresentação cultural. A proposta é reunir diferentes experiências e perspectivas sobre o trabalho pedagógico, criando um espaço de aprendizado coletivo e valorização das iniciativas realizadas nas escolas do município.

Ao longo dos encontros formativos promovidos durante o ano, os profissionais tiveram a oportunidade de refletir sobre suas práticas e compartilhar conhecimentos relacionados ao processo de alfabetização. O seminário dará continuidade a esse movimento de troca, reunindo os participantes em uma atividade voltada à formação e ao fortalecimento do trabalho docente.

Para o secretário municipal de Educação, Valdemar Rosa, a iniciativa destaca a importância dos professores no desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. “A iniciativa valoriza o professor como peça fundamental do processo de aprendizagem, reconhecendo que nenhum método pedagógico ganha vida sem o seu toque, escuta e sensibilidade”, afirmou.
Realização
A realização do I Seminário de Alfabetização integra as ações de formação promovidas pela Secretaria de Educação de Paty do Alferes e busca valorizar os saberes construídos pelos profissionais da rede. Ao reunir educadores da pré-escola e dos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, o encontro pretende fortalecer o compartilhamento de experiências e a reflexão sobre as práticas de alfabetização.

O evento será realizado no dia 19 de novembro, às 13h30, no Teatro Renato Vianna, na Aldeia de Arcozelo. A programação reunirá palestras, apresentação de boas práticas pedagógicas e atividade cultural, tendo como eixo central a partilha de conhecimentos e o reconhecimento do papel dos educadores no processo de aprendizagem.