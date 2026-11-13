Guilherme Rosa, presidente da Câmara dos Vereadores de Paty do Alferes - Foto: Divulgação/Secom

Guilherme Rosa, presidente da Câmara dos Vereadores de Paty do AlferesFoto: Divulgação/Secom

Publicado 13/11/2026 16:18 | Atualizado 13/11/2026 21:19

A Câmara Municipal de Paty do Alferes conquistou, pela primeira vez, o Selo Ouro em Transparência Pública. Com 92,40 pontos na avaliação de 2026, o Legislativo ficou na primeira colocação entre as dez câmaras municipais do Centro-Sul Fluminense e alcançou o 14º lugar no ranking estadual, que reuniu 91 legislativos municipais.





O resultado foi obtido durante a gestão do presidente da Câmara, vereador Guilherme Rosa, e representa o melhor desempenho da instituição nos últimos cinco anos, de acordo com os dados apresentados pelo Legislativo. A avaliação também apontou que a Câmara cumpriu 100% dos itens considerados essenciais para a classificação.



Na comparação regional, Paty do Alferes ficou à frente de municípios como Três Rios, Miguel Pereira, Vassouras, Paraíba do Sul e Areal. Apenas duas cidades da região conquistaram o nível Ouro em 2026: Paty do Alferes, com 92,40 pontos, e Três Rios, que registrou 88,06. LEIA MAIS: Prefeitura de Paty recebe Selo Ouro do Programa Nacional de Transparência O resultado foi obtido durante a gestão do presidente da Câmara, vereador Guilherme Rosa, e representa o melhor desempenho da instituição nos últimos cinco anos, de acordo com os dados apresentados pelo Legislativo. A avaliação também apontou que a Câmara cumpriu 100% dos itens considerados essenciais para a classificação.Na comparação regional, Paty do Alferes ficou à frente de municípios como Três Rios, Miguel Pereira, Vassouras, Paraíba do Sul e Areal. Apenas duas cidades da região conquistaram o nível Ouro em 2026: Paty do Alferes, com 92,40 pontos, e Três Rios, que registrou 88,06.

Resultado supera médias regional e estadual

A pontuação alcançada pelo Legislativo patiense ficou 31,66 pontos acima da média das dez câmaras do Centro-Sul Fluminense, que foi de 60,74. No cenário estadual, o município também superou a média de 60,02 pontos registrada entre as instituições avaliadas.



O desempenho chama atenção também quando considerado o porte populacional da cidade. Segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Paty do Alferes possui 29.619 habitantes e é o quarto município mais populoso do Centro-Sul Fluminense. Mesmo assim, apresentou pontuação superior à de câmaras de cidades maiores, como Três Rios, Paraíba do Sul e Vassouras.



No levantamento nacional, a Câmara ocupou a 868ª posição entre 5.021 legislativos municipais avaliados. Conforme os dados divulgados, o resultado ficou acima do desempenho de aproximadamente 83% das câmaras participantes.



O selo considera critérios relacionados à divulgação de informações públicas e à possibilidade de acompanhamento, pela população, das atividades e dos gastos do Poder Legislativo.

Pontuação cresceu nos últimos anos

A conquista também marca uma evolução nos indicadores de transparência da Câmara de Paty do Alferes. Em 2022, a instituição registrou 62,15 pontos. No ano seguinte, alcançou 73,71 e, em 2024, chegou a 83,77.



Em 2025, porém, a pontuação recuou para 77,34. Na avaliação deste ano, o Legislativo recuperou o desempenho e avançou para 92,40 pontos, um crescimento de 15,06 pontos em relação ao resultado anterior.



Para o presidente Guilherme Rosa, a conquista está relacionada ao trabalho de organização administrativa e ao compromisso de ampliar o acesso da população às informações públicas.



“A transparência não pode ser apenas uma obrigação legal. Ela precisa fazer parte da essência de quem ocupa uma função pública. Desde que assumimos essa responsabilidade, nosso compromisso é trabalhar por uma Câmara cada vez mais organizada, eficiente e próxima da população. Esse reconhecimento nos enche de orgulho, porque mostra que estamos avançando e, acima de tudo, respeitando o cidadão de Paty do Alferes”, afirmou.



O presidente também destacou a participação dos servidores e dos vereadores no resultado. Segundo ele, o reconhecimento deve ser compartilhado com os profissionais responsáveis pelo funcionamento administrativo da Casa.

Próxima meta é alcançar o nível Diamante

A Câmara pretende agora avançar para o nível Diamante, classificação máxima da avaliação de transparência. Em 2026, o patamar foi alcançado por legislativos como os de Piraí, que obteve 100 pontos, e Petrópolis, com 95,06.



Guilherme Rosa afirmou que a conquista do Ouro representa um incentivo para continuar aperfeiçoando os mecanismos de divulgação de informações e os serviços oferecidos pelo Legislativo.



“Conquistar o Selo Ouro e colocar Paty do Alferes em primeiro lugar na nossa região é uma alegria enorme, mas também aumenta a nossa responsabilidade. Não queremos parar por aqui. Nosso próximo desafio é alcançar o Selo Diamante e continuar fazendo da Câmara uma referência de seriedade e transparência”, declarou.



A transparência pública permite que os cidadãos acompanhem despesas, contratos, atos administrativos e atividades parlamentares. O acesso a essas informações é um dos instrumentos de fiscalização da administração pública e de participação da sociedade no funcionamento das instituições.



A Câmara de Paty do Alferes pretende manter o trabalho de aprimoramento dos mecanismos de publicidade institucional para buscar uma pontuação ainda maior nas próximas avaliações.

O que é o Selo Ouro de Transparência Pública

O Selo Ouro em Transparência Pública é uma certificação concedida a órgãos e entidades públicas que alcançam um alto grau de transparência ativa em seus portais de dados, atendendo a rígidos critérios de clareza, organização e acesso à informação pela sociedade.

É concedido no âmbito do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), coordenado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) em parceria com os Tribunais de Contas estaduais e o TCU.