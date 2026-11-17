III Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-RacialFoto: Divulgação/Secom
Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, o fórum deste ano traz como tema “Raízes ancestrais como fonte de força, pertencimento e resistência”. A proposta é reunir educadores, profissionais de diferentes áreas e moradores para discutir caminhos de combate ao racismo e de valorização da diversidade no ambiente escolar e na sociedade.
A programação contará com apresentações culturais e pedagógicas, além de palestras conduzidas por profissionais das áreas de Direito e Psicologia. Entre os assuntos previstos estão a luta antirracista, o letramento racial, a diversidade cultural e a saúde mental.
Educação antirracista deve fazer parte do cotidiano
Ela desenvolveu a iniciativa ao lado dos professores Robison Zacharias Guimarães e Carmen Beatriz Landeira Pacheco. Segundo Gabriela, o objetivo é ampliar o compromisso da comunidade escolar com uma educação que respeite diferentes histórias e identidades.
A coordenadora também ressalta que a discussão sobre as relações étnico-raciais não deve ficar restrita a uma data comemorativa ou a um encontro específico. Para ela, o tema precisa estar presente nas práticas cotidianas e nas relações construídas dentro e fora das escolas.
A proposta, segundo Gabriela, é fazer com que os espaços de ensino sejam ambientes nos quais todas as histórias sejam respeitadas, as identidades valorizadas e os estudantes possam desenvolver o sentimento de pertencimento e orgulho de suas origens.
Encontro é aberto à população
O IV Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial será realizado no Teatro Renato Vianna, na Aldeia de Arcozelo, em Paty do Alferes, com atividades previstas entre 8h30 e 16h30.
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