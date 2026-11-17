III Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial - Foto: Divulgação/Secom

III Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-RacialFoto: Divulgação/Secom

Publicado 17/11/2026 15:41

A educação antirracista e a valorização das raízes ancestrais estarão no centro das discussões do IV Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial de Paty do Alferes, marcado para esta terça-feira (17). O encontro será realizado no Teatro Renato Vianna, na Aldeia de Arcozelo, das 8h30 às 16h30, e terá participação aberta a toda a comunidade.





Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, o fórum deste ano traz como tema “Raízes ancestrais como fonte de força, pertencimento e resistência”. A proposta é reunir educadores, profissionais de diferentes áreas e moradores para discutir caminhos de combate ao racismo e de valorização da diversidade no ambiente escolar e na sociedade.



A programação contará com apresentações culturais e pedagógicas, além de palestras conduzidas por profissionais das áreas de Direito e Psicologia. Entre os assuntos previstos estão a luta antirracista, o letramento racial, a diversidade cultural e a saúde mental. LEIA MAIS: Paty participa do Fórum Regional do Turismo Fluminense do Vale do Café Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, o fórum deste ano traz como tema “Raízes ancestrais como fonte de força, pertencimento e resistência”. A proposta é reunir educadores, profissionais de diferentes áreas e moradores para discutir caminhos de combate ao racismo e de valorização da diversidade no ambiente escolar e na sociedade.A programação contará com apresentações culturais e pedagógicas, além de palestras conduzidas por profissionais das áreas de Direito e Psicologia. Entre os assuntos previstos estão a luta antirracista, o letramento racial, a diversidade cultural e a saúde mental.

Educação antirracista deve fazer parte do cotidiano

Uma das idealizadoras do fórum, Gabriela Sousa Vieira, coordenadora dos Anos Iniciais e da Educação para as Relações Étnico-Raciais, destaca que o evento busca fortalecer o diálogo e criar espaços de escuta, aprendizado e reflexão sobre a diversidade.



Ela desenvolveu a iniciativa ao lado dos professores Robison Zacharias Guimarães e Carmen Beatriz Landeira Pacheco. Segundo Gabriela, o objetivo é ampliar o compromisso da comunidade escolar com uma educação que respeite diferentes histórias e identidades.



A coordenadora também ressalta que a discussão sobre as relações étnico-raciais não deve ficar restrita a uma data comemorativa ou a um encontro específico. Para ela, o tema precisa estar presente nas práticas cotidianas e nas relações construídas dentro e fora das escolas.



A proposta, segundo Gabriela, é fazer com que os espaços de ensino sejam ambientes nos quais todas as histórias sejam respeitadas, as identidades valorizadas e os estudantes possam desenvolver o sentimento de pertencimento e orgulho de suas origens.

Encontro é aberto à população

Além de profissionais da educação, o fórum convida estudantes, familiares, representantes de instituições e demais moradores interessados no tema. A expectativa é que o encontro contribua para ampliar o debate sobre diversidade e fortalecer práticas educativas voltadas ao enfrentamento do racismo.



O IV Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial será realizado no Teatro Renato Vianna, na Aldeia de Arcozelo, em Paty do Alferes, com atividades previstas entre 8h30 e 16h30.