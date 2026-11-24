I Mostra de Educação Turística de Paty do AlferesFoto: Divulgação/Secom
A iniciativa é resultado de uma parceria entre as secretarias municipais de Educação e Turismo e o Programa de Pós-Graduação em Turismo da Universidade Federal Fluminense (PPGTUR-UFF), formalizada por meio de um termo de cooperação técnica.
O projeto começou em 2025, com oficinas sobre a temática do turismo destinadas a professores da rede municipal. Em 2026, além da continuidade da formação, os educadores passaram a desenvolver os assuntos trabalhados em sala de aula com estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.
Cada escola escolheu um tema para orientar as atividades e elaborar um material concreto para apresentação na mostra. Entre os assuntos abordados estavam identidade, pertencimento, valorização do território e o protagonismo dos alunos na relação com os lugares onde vivem.
Projeto busca aproximar estudantes da história e da realidade local
A turismóloga da Prefeitura de Paty do Alferes, Yane Santos, explicou que um dos principais objetivos do projeto é despertar a curiosidade dos alunos sobre o próprio território.
“ O projeto teve como objetivo principal gerar no estudante a curiosidade e a identificação com o seu território, para que ele pudesse desenvolver o sentimento de pertencimento com o local onde vive”, afirmou.
Segundo a profissional, a iniciativa também procura ampliar a compreensão dos estudantes sobre o turismo, mostrando que a atividade não se limita à preparação da cidade para receber visitantes.
“Turismo não é apenas preparar a cidade para receber o turista, mas que aquele cidadão que se reconhece no território e que o valoriza, cuida mais e apresenta melhor a sua cidade para o turista”, destacou.
Universidade e secretarias acompanharam a mostra
Os estudantes selecionados por suas respectivas escolas tiveram a oportunidade de apresentar os projetos desenvolvidos durante o ano, compartilhando os resultados das atividades realizadas em sala de aula.
A mostra marcou a culminância de uma etapa do projeto de Educação Turística no município e reuniu experiências que relacionam o aprendizado escolar ao conhecimento sobre a cidade. A proposta é fortalecer a valorização do território entre os jovens e ampliar a percepção de que a preservação da identidade local também faz parte da construção de uma atividade turística.
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