I Mostra de Educação Turística de Paty do Alferes - Foto: Divulgação/Secom

I Mostra de Educação Turística de Paty do AlferesFoto: Divulgação/Secom

Publicado 24/11/2026 15:07

Estudantes da rede municipal de Paty do Alferes apresentaram, na última terça-feira (18), os resultados de projetos desenvolvidos ao longo do ano letivo durante a I Mostra de Educação Turística do município. O evento foi realizado na Aldeia de Arcozelo e reuniu representantes das áreas de Turismo e Educação, além de alunos escolhidos pelas escolas para compartilhar os trabalhos produzidos a partir das atividades.





A iniciativa é resultado de uma parceria entre as secretarias municipais de Educação e Turismo e o Programa de Pós-Graduação em Turismo da Universidade Federal Fluminense (PPGTUR-UFF), formalizada por meio de um termo de cooperação técnica.



O projeto começou em 2025, com oficinas sobre a temática do turismo destinadas a professores da rede municipal. Em 2026, além da continuidade da formação, os educadores passaram a desenvolver os assuntos trabalhados em sala de aula com estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.



Cada escola escolheu um tema para orientar as atividades e elaborar um material concreto para apresentação na mostra. Entre os assuntos abordados estavam identidade, pertencimento, valorização do território e o protagonismo dos alunos na relação com os lugares onde vivem. LEIA MAIS: Caravana do Turismo RJ chega a Paty do Alferes neste sábado (06), promovendo cultura e oportunidades A iniciativa é resultado de uma parceria entre as secretarias municipais de Educação e Turismo e o Programa de Pós-Graduação em Turismo da Universidade Federal Fluminense (PPGTUR-UFF), formalizada por meio de um termo de cooperação técnica.O projeto começou em 2025, com oficinas sobre a temática do turismo destinadas a professores da rede municipal. Em 2026, além da continuidade da formação, os educadores passaram a desenvolver os assuntos trabalhados em sala de aula com estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.Cada escola escolheu um tema para orientar as atividades e elaborar um material concreto para apresentação na mostra. Entre os assuntos abordados estavam identidade, pertencimento, valorização do território e o protagonismo dos alunos na relação com os lugares onde vivem.

Projeto busca aproximar estudantes da história e da realidade local

A proposta da Educação Turística é estimular nos jovens o conhecimento sobre o município, sua identidade e suas características culturais e territoriais. A intenção é fazer com que os estudantes reconheçam o valor do lugar onde vivem e desenvolvam uma relação de cuidado e identificação com a cidade.



A turismóloga da Prefeitura de Paty do Alferes, Yane Santos, explicou que um dos principais objetivos do projeto é despertar a curiosidade dos alunos sobre o próprio território.



“ O projeto teve como objetivo principal gerar no estudante a curiosidade e a identificação com o seu território, para que ele pudesse desenvolver o sentimento de pertencimento com o local onde vive”, afirmou.



Segundo a profissional, a iniciativa também procura ampliar a compreensão dos estudantes sobre o turismo, mostrando que a atividade não se limita à preparação da cidade para receber visitantes.



“Turismo não é apenas preparar a cidade para receber o turista, mas que aquele cidadão que se reconhece no território e que o valoriza, cuida mais e apresenta melhor a sua cidade para o turista”, destacou.

Universidade e secretarias acompanharam a mostra

A primeira edição da mostra contou com a participação do professor do Programa de Pós-Graduação em Turismo da UFF, Ari Fonseca Filho, além do secretário municipal de Educação, Valdemar Rosa, e do secretário de Turismo, Pedro Medeiros. As equipes das duas pastas também acompanharam a apresentação dos trabalhos.



Os estudantes selecionados por suas respectivas escolas tiveram a oportunidade de apresentar os projetos desenvolvidos durante o ano, compartilhando os resultados das atividades realizadas em sala de aula.



A mostra marcou a culminância de uma etapa do projeto de Educação Turística no município e reuniu experiências que relacionam o aprendizado escolar ao conhecimento sobre a cidade. A proposta é fortalecer a valorização do território entre os jovens e ampliar a percepção de que a preservação da identidade local também faz parte da construção de uma atividade turística.