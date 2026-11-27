Prefeito participou da entrega do cartão Recomeçar - Foto: Divulgação/Secom

Prefeito participou da entrega do cartão RecomeçarFoto: Divulgação/Secom

Publicado 27/11/2026 14:51

Cento e trinta famílias de Paty do Alferes foram contempladas pelo Programa Cartão Recomeçar, iniciativa do Governo do Estado em parceria com os municípios para oferecer apoio financeiro a pessoas que sofreram perdas materiais e precisam reconstruir suas casas e reorganizar a vida. Cada família recebeu um cartão no valor de R$ 3 mil, totalizando R$ 390 mil destinados aos beneficiários do município.





O programa é voltado especialmente a famílias atingidas por situações adversas, como eventos climáticos que provocam danos e perdas nas residências. O recurso busca contribuir para a recuperação das condições de moradia e oferecer suporte durante o processo de retomada da rotina.



A entrega dos cartões foi destacada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Habitação como uma ação de proteção social e apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade. A secretária da pasta, Elaine Aguiar, afirmou que o benefício representa mais do que uma ajuda financeira, por simbolizar o compromisso do poder público com as famílias que enfrentam dificuldades.



Ela também agradeceu ao prefeito Julinho Juju Avelino pela articulação e pelo trabalho conjunto com o Governo do Estado para viabilizar a chegada dos recursos ao município. LEIA MAIS: Secretaria de Desenvolvimento Social de Paty participa da 14ª Conferência Nacional de Assistência Social O programa é voltado especialmente a famílias atingidas por situações adversas, como eventos climáticos que provocam danos e perdas nas residências. O recurso busca contribuir para a recuperação das condições de moradia e oferecer suporte durante o processo de retomada da rotina.A entrega dos cartões foi destacada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Habitação como uma ação de proteção social e apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade. A secretária da pasta, Elaine Aguiar, afirmou que o benefício representa mais do que uma ajuda financeira, por simbolizar o compromisso do poder público com as famílias que enfrentam dificuldades.Ela também agradeceu ao prefeito Julinho Juju Avelino pela articulação e pelo trabalho conjunto com o Governo do Estado para viabilizar a chegada dos recursos ao município.

Recursos também devem beneficiar o comércio

Além do impacto direto na vida das famílias contempladas, a iniciativa também deve movimentar a economia de Paty do Alferes. Como os R$ 390 mil poderão circular no comércio do próprio município, a expectativa da administração municipal é de que os recursos contribuam para fortalecer estabelecimentos, gerar oportunidades e ampliar a movimentação financeira entre os comerciantes locais.



O prefeito Julinho Juju destacou esse efeito econômico e afirmou que o programa reúne duas frentes de atuação: o atendimento às necessidades das famílias que precisam reconstruir seus lares e o incentivo à atividade comercial da cidade.



Segundo o prefeito, a chegada dos recursos representa uma oportunidade de transformar a parceria com o Governo do Estado em benefícios concretos para a população. Ele também ressaltou a importância de buscar novos investimentos e iniciativas que atendam às demandas do município.

Como funciona o Cartão Recomeçar

O Programa Cartão Recomeçar é desenvolvido em parceria entre o Governo do Estado e as prefeituras. Cabe aos municípios identificar as famílias que se enquadram nos critérios, realizar os cadastros e organizar os procedimentos necessários para a inclusão dos beneficiários. Já o Estado é responsável pela operacionalização da concessão do auxílio financeiro.



Em Paty do Alferes, os 130 cartões entregues representam R$ 390 mil em recursos destinados diretamente às famílias contempladas. A iniciativa busca oferecer condições para que os moradores possam adquirir itens necessários à recuperação de seus lares e superar parte das dificuldades provocadas pelas perdas materiais.



A administração municipal destaca que a medida combina assistência social, recuperação da dignidade e fortalecimento da economia local. Com o apoio financeiro, as famílias recebem uma ajuda para recomeçar, enquanto o comércio da cidade pode ser beneficiado pela circulação dos recursos.