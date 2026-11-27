Prefeito participou da entrega do cartão RecomeçarFoto: Divulgação/Secom
O programa é voltado especialmente a famílias atingidas por situações adversas, como eventos climáticos que provocam danos e perdas nas residências. O recurso busca contribuir para a recuperação das condições de moradia e oferecer suporte durante o processo de retomada da rotina.
A entrega dos cartões foi destacada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Habitação como uma ação de proteção social e apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade. A secretária da pasta, Elaine Aguiar, afirmou que o benefício representa mais do que uma ajuda financeira, por simbolizar o compromisso do poder público com as famílias que enfrentam dificuldades.
Ela também agradeceu ao prefeito Julinho Juju Avelino pela articulação e pelo trabalho conjunto com o Governo do Estado para viabilizar a chegada dos recursos ao município.
Recursos também devem beneficiar o comércio
O prefeito Julinho Juju destacou esse efeito econômico e afirmou que o programa reúne duas frentes de atuação: o atendimento às necessidades das famílias que precisam reconstruir seus lares e o incentivo à atividade comercial da cidade.
Segundo o prefeito, a chegada dos recursos representa uma oportunidade de transformar a parceria com o Governo do Estado em benefícios concretos para a população. Ele também ressaltou a importância de buscar novos investimentos e iniciativas que atendam às demandas do município.
Como funciona o Cartão Recomeçar
Em Paty do Alferes, os 130 cartões entregues representam R$ 390 mil em recursos destinados diretamente às famílias contempladas. A iniciativa busca oferecer condições para que os moradores possam adquirir itens necessários à recuperação de seus lares e superar parte das dificuldades provocadas pelas perdas materiais.
A administração municipal destaca que a medida combina assistência social, recuperação da dignidade e fortalecimento da economia local. Com o apoio financeiro, as famílias recebem uma ajuda para recomeçar, enquanto o comércio da cidade pode ser beneficiado pela circulação dos recursos.
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