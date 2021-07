7 Labrador Retriever - Originada da Terra Nova e Labrador, no Canadá, mas desenvolvida na Inglaterra, o labrador é uma raça do grupo retriever. É conhecida por ser versátil, inteligente, dócil e, se bem treinado, pode dar um ótimo suporte a pessoas com necessidades especiais e deficientes físicos. Sua expectativa de vida é de 10 a 12 anos.