Petrópolis - A Guarda Civil deteve um homem de 18 anos neste fim de semana por tráfico de drogas. Ele foi encontrado pelos agentes do posto fixo da Praça da Liberdade. O jovem estava comercializando drogas em meio a um grupo e tentou fugir durante a aproximação dos guardas, mas foi abordado e confessou a posse de maconha. Com ele ainda foram apreendidos R$40 em dinheiro. O homem foi levado para a 105ª DP, no Retiro, onde foi registrada a ocorrência.

A corporação vem atuando para coibir o tráfico de drogas em Petrópolis e tem realizado ações em diferentes pontos do Centro com auxílio do Grupamento de Operações com Cães. O posto fixo da Guarda Civil na Praça da Liberdade, em funcionamento desde o início de 2017, opera 24 horas por dia, de domingo a domingo, e conta com cinco homens atuando diariamente para combater delitos de menor potencial ofensivo.