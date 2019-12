Natal Solidário arrecada 800 kg de alimentos para doação

Petrópolis - Mais um recorde de solidariedade na cidade. O Natal Solidário conseguiu arrecadar 800 quilos de alimentos em apenas 23 dias de campanha. A entrega do material, que irá beneficiar até 50 famílias em vulnerabilidade social, acontece no próximo dia 19 de dezembro. A iniciativa da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias contou com o apoio da Secretaria de Assistência Social, Cruz Vermelha, Legião da Boa Vontade, Academia Gracie Barra de Itaipava e do Exército. Essa é uma ação do eixo humanitário do Plano Verão 2020.



Os alimentos arrecadados irão compor uma cesta básica, seguindo um padrão usado pela LBV em suas campanhas. A montagem será feita por voluntários e equipes das entidades envolvidas na ação. Entre os donativos estão arroz, açúcar, macarrão, feijão, café e óleo. Segundo o secretário de Defesa Civil, coronel Paulo Renato, essa foi mais uma oportunidade de ajudar quem mais precisa.



A LBV, entidade brasileira de assistência social, mantém uma campanha nacional permanente de Natal, que arrecada mais de 50 mil toneladas de alimentos por ano. “Em Petrópolis, vamos conseguir ajudar até 150 famílias com a nossa própria campanha. O Natal é um momento importante e precisamos ajudar quem mais precisa”, destaca Bruno Bergkirchnner, da LBV.



Neste ano, a Defesa Civil já realizou a campanha do agasalho, que arrecadou cerca de duas mil peças de frio. Dentro dessa ação, também aconteceu a Festa Julina solidária, encerrando o trabalho de inverno. Os agentes doaram sangue no Banco de Sangue Santa Teresa, além da entrega de materiais de cama, mesa e banho, muletas, andadores, cadeiras de roda e uma cama para o Sanatório Oswaldo Cruz (SOC).



Desde 2017, a Defesa Civil já promoveu campanhas do agasalho com mais de seis mil peças de frio entregues para instituições de acolhimento, arrecadou chocolates colaborando com a Páscoa da Sociedade Pestalozzi, distribuiu rosas em lares de idosos no Dia das Mães e organizou a doação cinco campanhas no Banco de Sangue Santa Teresa.