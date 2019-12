CPTrans intensifica sinalização para ônibus de turismo

Petrópolis - A ideia é colaborar com turistas, indicando locais de estacionamento das excursões, e com o trânsito do dia a dia da cidade. Durante o Natal Imperial, a CPTrans vai intensificar a sinalização para o estacionamento de ônibus de turismo na Barão do Rio Branco, no sentido bairros. A medida ocorre em atendimento ao grande número de veículos que chegam diariamente na cidade para curtir as atrações de uma das maiores festas de Petrópolis. Desde o início do evento, no mês de novembro, mais de 2 mil ônibus e vans já estiveram na cidade. Em apenas um dia, a cidade chegou a receber 215 ônibus.



A expectativa este ano é superar os R$ 300 milhões que circularam na cidade em 2018. E, para atender à demanda do público, que nesta edição promete bater recorde de 450 mil pessoas do ano passado, a companhia está reforçando as ações no trânsito. Locais que recebiam turistas habitualmente, como Bingen e Quitandinha, têm seus espaços de estacionamento lotados desde cedo e, desta forma, uma ampliação já vinha sendo necessária.

“Essa é uma demanda que precisamos atender e, embora tenhamos equipes acompanhando todo o trânsito todos os dias com reforços aos fins de semana, nossa meta é evitar acidentes. Todos os fins de semana temos recebido uma grande quantidade de ônibus e vans e precisamos nos adaptar para comportar a demanda que a cidade tem recebido. Estamos atentos, no entanto, ao petropolitano, desta forma, garantimos o Circuito de Lazer aos domingos até às 12h”, explica o diretor-presidente da CPTrans, Jairo Cunha.



A utilização da Barão do Rio Branco para estacionamento de veículos será apenas durante os fins de semana de Natal Imperial e, exclusivamente, nos dias em que os espaços destinados a estes veículos não comportarem o volume de ônibus e vans que chegam à cidade.



“Sabemos que a alteração na rotina da cidade por vezes acaba comprometendo o dia a dia de algumas pessoas, mas pedimos paciência porque a chegada de turista é essencial para alavancar a economia do município. Principalmente para aqueles que utilizam a ciclofaixa, pedimos paciência e compreensão, já que é apenas por um curto período essa mudança”, completa Jairo Cunha.