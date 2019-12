Petrópolis - Petropolitanos já contam com mais um ponto positivo quando o assunto é saúde. O prefeito Bernardo Rossi visitou nesta segunda-feira o Hospital Municipal Nelson de Sá Earp (HMNSE) onde foi instalado o novo aparelho de ultrassom, já em pleno funcionamento. Ao todo, são dezenas de equipamentos hospitalares que já chegaram ou estão em fase de aquisição para as unidades de saúde, totalizando cerca de R$ 2,4 milhões em investimentos. Outros dois ultrassons serão instalados no Centro de Saúde Coletiva e no futuro Centro Municipal Ortopédico.

Nesta semana, funcionários do HMNSE passarão por treinamento para usar os novos ventiladores pulmonares que também já estão na unidade. Na lista de equipamentos médicos, constam o aparelho de desintometria óssea por Raio X, eletrocardiograma, estetoscópios, desfibriladores, oxímetros, entre outros, além de macas, cadeiras de rodas, armários, monitores, e diversos outros itens. A verba é fruto de emendas parlamentares.



O prefeito conversou com o diretor administrativo do HMNSE, Wilson Wayand, que falou sobre a nova aquisição. “É um aparelho completo, que faz exames como o Doppler e ultrassonografias de diversas partes do corpo”, ressaltou.