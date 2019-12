Itaipava - O plano era simples: trocar seu carro, uma Mitsubishi Pajero Sport ano 2011, no valor de R$ 50 mil reais, por drogas. O que o homem, de 32 anos, não esperava, era que fosse se arrepender após fechar o negócio. A comunicação do crime aconteceu no início da semana. Ele entrou na delegacia querendo prestar queixa de roubo e alegando que seu carro havia sido levado próximo à ponte de Barra Mansa, na Estrada União e Indústria, após quatro elementos terem aparecido fortemente armados em duas motocicletas.



Após a denúncia, policiais militares fizeram ronda pela região na intenção de recuperar o veículo, porém, ao retornar à delegacia ele assumiu estar mentindo após cair em várias contradições. Ele acabou sendo autuado por falsa comunicação de crime e afirmou não se lembrar do nome para quem havia entregado o automóvel. Após prestar depoimento o homem foi liberado e vai responder pelo crime em liberdade.