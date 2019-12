Petrópolis - Os 75% restantes do 13º salário começaram a ser pagos hoje aos servidores do funcionalismo público. O anúncio foi feito pelo prefeito Bernardo Rossi durante reunião com representantes do Sindicato dos Servidores Públicos do Município (Sisep) e do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (Sepe).

Os aproximadamente 12 mil servidores da prefeitura receberão o 13º salário. Vale destacar que a primeira parcela do beneficio foi paga em julho deste ano, junto com o reajuste de 4,3% nos salários de todos os servidores.

O poder público vem liberando licenças prêmio, quinquênios, regularização de férias, enquadramentos por formação e por tempo de serviço para funcionários da educação, aposentadorias, adequação da previdência e abono por permanência. “É uma boa notícia para os servidores que já contam com esse valor a mais no final do ano para pagar contas. Acompanhamos as dificuldades dos gestores públicos, não está fácil cumprir com os deveres e o pagamento em dia e garantir o compromisso com o servidor”, disse Oswaldo Magalhães, presidente do Sisep.

A representante do Sepe, Rose da Silveira, destacou também os avanços para a Educação. “Salário em dia, quinquênio, enquadramentos por formação e o anuncio do pagamento dos triênios, tudo isso representa aumento no salário do servidor. O ano foi positivo para os servidores da Educação e terminá-lo com o descongelamento dos triênios e pagamento do 13º em dia é realmente uma boa notícia. Continuaremos lutando pelos servidores e acompanhando o cumprimento dos deveres do poder público”, disse.