Prefeito assina termo de cooperação com o Governo do Estado

Petrópolis - O prefeito Bernardo Rossi esteve nesta quarta-feira no Palácio Guanabara em uma reunião com o governador Wilson Witzel. No encontro, Bernardo assinou um termo de cooperação para a estruturação de unidades de saúde de Petrópolis. Em novembro, o prefeito apresentou projetos para a captação de recursos junto ao Governo do Estado no valor de R$ 41 milhões para serem usados em obras e aquisição de equipamentos, entre outros investimentos que visam ampliar e dar mais qualidade nos serviços no município.

Na proposta de investimentos apresentada por Petrópolis, foram discriminados os projetos de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Águas Lindas e do Centro de Saúde, reforma UBS Oswaldo Cruz, reforma e ampliação do HMNSE e seu Centro de Imagens, Projeto Visão do Futuro de Acuidade Visual e fornecimento de óculos, aquisição de aparelhos de Ressonância Magnética, Raio X, Mamógrafo e mesa cirúrgica, aquisição de equipamentos para a ampliações de leitos de UTI HMNSE e HAC (Adulto e Pediátrico) e equipamentos para a Atenção Primária em Saúde (Postos de saúde e UBS).

O termo de cooperação foi assinado com a Secretaria de Estado de Saúde e tem vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos. Ao todo, 79 municípios assinaram o termo. O encontro no Palácio Guanabara contou ainda com a presença do vice-governador do Estado do Rio, Cláudio Castro.

O Governo do Estado investirá um total de R$500 milhões para melhorar a estrutura das unidades de saúde dos municípios. "Uma das metas da nossa gestão foi retomar os repasses aos municípios. Mais do que recompor nossa rede, abraçamos também as unidades municipais para ofertar à população uma rede de saúde pública estruturada. Além de nos fazermos presentes, estamos trabalhando no acolhimento do paciente no primeiro contato", declarou o secretário Edmar Santos.

As secretarias municipais de Saúde deverão respeitar os projetos e apresentar os cronogramas à SES, que diante da prestação de contas após a conclusão das obras, repassará os recursos. A definição do objeto, prazo e desembolso será determinada em convênios específicos entre as secretarias estadual e municipais.