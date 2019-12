Hortênsias florescem e enchem de cores os canteiros da cidade

Petrópolis - Rosas, amarelas, azuis e verdes. Neste finalzinho de Primavera, canteiros de vários locais da cidade já apresentam as cores que brotam junto com as Hortênsias plantadas neste ano. A prefeitura fez o plantio de mudas da flor característica de Petrópolis em fevereiro e março de 2019 e, ainda neste mês, o setor de jardinagem da Comdep vai continuar esse trabalho.

A tradição de plantar Hortênsias, iniciada no início do século passado, foi retomada em 2017, depois de seis anos sem novas mudas em Petrópolis. Só em 2017 e 2018, já foram plantadas 17,2 mil em vários locais da cidade. Para os próximos meses, serão mais 15 mil mudas.



Neste ano, locais como as ruas Alfredo Pachá, Roberto Silveira, Praça 14 Bis e Avenida Koeler receberão plantio. Essas mudas são resultado do cultivo feito pela própria Comdep, a partir da poda feita em outras hortênsias em canteiros da cidade. O processo de cultivo leva pelo menos cinco meses e as mudas que serão plantadas agora foram criadas após a poda feita em maio. Após o plantio, são mais cinco meses até mais uma poda e assim o ciclo continua.