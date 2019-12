Pré-matrículas da rede Municipal de Educação abertas no site da PMP

Petrópolis - As inscrições para a pré-matrícula na rede municipal de Educação começaram esta semana e continuam até o dia 6 de janeiro no site da prefeitura: www.petropolis.rj.gov.br. O passo a passo é simples e a página traz informações, inclusive, sobre as escolas que oferecem educação em tempo integral. Em 2016 apenas 4 escolas ofereciam o atendimento e, em 2020, a rede vai oferecer o integral em 24 escolas, num avanço significativo. O integral oferece atividades diferenciadas e reforço pedagógico, além de dar segurança às famílias. Até 2025 o governo federal estipula que 50% dos alunos da rede precisam estar em escolas de tempo integral.

Cada escola escolheu as oficinas que serão ofertadas, respeitando a infraestrutura de cada espaço. Para cada uma delas foi oferecida a possibilidade de escolha seguindo os eixos definidos no Programa Integrado de Atendimento à Criança. O sistema de pré-matrícula está aceitando inscrições para 4º e 5º períodos da Educação Infantil, 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 1ª a 9ª Fase da Educação de Jovens e Adultos (EJA - Noturno).

As informações necessárias para a pré-matrícula são os dados pessoais (nome, data de nascimento, filiação, endereço e telefone), Ano/Período de escolaridade e CPF do Responsável. A Secretaria de Educação vai manter, ainda, pólos de atendimento para quem precisar de auxilio no ato da pré-matrícula.

Confira as escolas que oferecerão atendimento integral em 2020:

Escola Municipal Leonardo Boff (4º Período da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental) - Contorno

Escola Municipal Dom Pedro de Alcântara (4º Período da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental) - Santa Rosa

Escola Municipal Luiz Carlos Soares (5º Período da Educação Infantil ao 4º ano do Ensino Fundamental) - Morin

Escola Municipal Professor Joaquim Deister (4º Período da Educação Infantil ao 3º ano do Ensino Fundamental) - Floresta

Escola Municipal Soroptimista (4º Período da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental) - Pedras Brancas

Escola Municipal Lúcia de Almeida Braga (4º Período da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental) - Vale do Carangola

Escola Municipal Magdalena Tagliaferro (4º Período da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental) - Castelo São Manoel

Escola Municipal Amélia Antunes Rabello (4º Período da Educação Infantil ao 3º ano do Ensino Fundamental) – Madame Machado (Itaipava)

Escola Municipal Darcy Corrêa da Veiga (4º Período da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental) - Itaipava

Escola Municipal Antônio José de Lima (4º Período da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental) - Brejal (Posse)

Escola Municipal Oswaldo da Costa Frias (4º Período da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental) - Posse

Escola Municipal Ana Mohammad (4º Período da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental) - Sargento Boening

Escola Municipal Sebastião Lacerda (4º Período da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental) - Rócio

Escola Municipal Monsenhor Cirillo Calaon (4º Período da Educação Infantil ao 3º ano do Ensino Fundamental) - Jardim Salvador

Escola Municipal Américo Fernandes Ribeiro (4º Período da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental) - Vale das Videiras

Escola Municipal Johann Noel (4º Período da Educação Infantil ao 4º ano do Ensino Fundamental) - Bingen

Escola Municipal Senador Mário Martins (4º Período da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental) - Caxambu

Ciep Maestro Guerra Peixe (4º Período da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental) - Cascatinha

Escola Municipal Nilton Costa Pereira de São Thiago (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental) – Nogueira

Centro Educacional Comunidade São Jorge (4º Período da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental) - Independência

Colégio Gunnar Vingren (4º Período da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental) – Valparaíso

Escola São Francisco de Assis (4º Período da Educação Infantil ao 3º ano do Ensino Fundamental) - Moinho Preto

Escola São João Batista (4º Período da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental) - Duarte da Silveira

Escola Santo Antonio/Padre Quinha (5º Período da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental) - Cuiabá