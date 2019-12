Prefeito busca alternativas de mobilidade para o Trevo de Bonsucesso

Itaipava - O prefeito Bernardo Rossi se reuniu nesta sexta-feira com um grupo de 12 empresários para debater alternativas de mobilidade urbana na região de Itaipava. Um dos focos do encontro foi o Trevo de Bonsucesso. O empresariado se comprometeu a fazer um trabalho técnico para elaboração deste e de outros projetos para a localidade.

Durante o encontro, o prefeito lembrou que outros dois projetos estão avançando para proporcionar melhor fluidez ao trânsito de Itaipava. Um deles, a criação de um acesso ao lado do Supermercado Bramil e o outro, uma parceria público-privada para melhorias na estrada que fica nos fundos do Parque Municipal.

Já na próxima semana, acontecerá a primeira reunião técnica para debater alternativas para o trecho, envolvendo engenheiros e arquitetos das empresas Engeprat e Carlos Marcolino Arquitetura. O prefeito informou que pretende usar parte dos recursos que o município terá através do programa de Financiamento para Infraestrutura e Saneamento (Finisa) para projetos de mobilidade urbana, como o do Trevo de Bonsucesso.

No encontro desta quinta, outra sugestão levantada foi a de intervenções em uma ponte que liga a Estrada União e Indústria (próximo ao Terminal Itaipava) e a BR-040. O empresariado se comprometeu em fazer os estudos necessários para elaboração do projeto e encaminhar para análise da prefeitura. Após as autorizações exigidas legalmente, o grupo vai buscar viabilizar o projeto economicamente.