Petrópolis tem saldo positivo na criação de vagas de emprego em novembro

Petrópolis - A proximidade com o período das festas e o aumento no número de visitantes na cidade vêm sendo encarados como fatores que influenciaram o saldo positivo na geração de empregos. De acordo com o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia, 141 vagas foram criadas em Petrópolis apenas no mês de novembro. No acumulado, entre janeiro e novembro, foram 508 vagas positivas. Só o setor de comércio criou 121 postos de trabalho.

Também registraram saldo positivo na contratação os setores metalúrgico, hoteleiro, bares e restaurantes, imobiliário, alimentício, serviços médicos e indústria mecânica. No âmbito nacional, foram criados 99,2 mil empregos em todo o país, o melhor resultado desde 2010. Também puxaram a alta os setores de comércio e serviço.

No acumulado entre janeiro e novembro foram 508 vagas positivas. O número é positivo com relação aos saldos referentes aos últimos anos. Em 2015 o saldo do ano (janeiro a dezembro) foi negativo, de 2010 vagas e em 2016, ao considerar o mesmo período, o saldo também foi negativo: 1887 vagas. Em 2017 o saldo foi negativo de 1531. Já em 2018 o saldo foi positivo de 251 vagas.