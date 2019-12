Petrópolis - Atendendo aos pedidos do prefeito, o Departamento de Estradas e Rodagens (DER) iniciou uma ação emergencial de recuperação na Serra Velha na última sexta-feira. Até a primeira semana de janeiro, o trabalho do DER irá privilegiar os trechos de curvas que estão esburacados, que são os mais perigosos para os motoristas. Neste primeiro dia de atuação, foram usadas 10 toneladas de pó de pedra, um caminhão, uma retroescavadeira e sete funcionários do órgão estadual.



A Serra Velha é uma rodovia estadual e a conservação e recuperação é de responsabilidade do DER. Apesar disso, a prefeitura não mediu esforços para conseguir as intervenções no local, que é usado por muitos petropolitanos que viajam ao Rio diariamente.



Segundo o chefe da 16ª Residência do DER, Antônio Carlos Pinheiro, o trabalho irá priorizar os locais que colocam em risco a segurança dos motoristas. "Priorizamos trechos que podem causar maior prejuízo aos veículos e ao trânsito, já que os motoristas têm pouco tempo desviar ou acabam sendo obrigados a trafegar mais devagar para evitar problemas como quebra de peças", disse Antônio Carlos.



No ano passado, a prefeitura e o DER realizaram um trabalho em conjunto para melhorar as condições da Serra Velha. Na época, o órgão estadual cedeu 15 toneladas de asfalto e o município realizou o serviço na Lopes Trovão. Naquele momento, o material utilizado foi o asfalto quente, que tem maior qualidade e durabilidade.