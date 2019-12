Sacolas plásticas poderão ser cobradas pelos mercados a partir desta sexta-feira

Petrópolis - A partir desta sexta-feira, os supermercados poderão cobrar também pelas duas primeiras sacolas plásticas utilizadas pelos consumidores para guardar suas compras. O prazo de seis meses de gratuidade nas primeiras unidades termina hoje, conforme estipula a Lei Estadual nº 8473. Apesar da autorização para a cobrança, o Procon Petrópolis esclarece que o valor repassado aos clientes tem que ser o de custo, que, em média, é de R$ 0,05 a R$ 0,07.

Já a partir de junho do próximo ano, os demais estabelecimentos que exercem atividades econômicas organizadas para a produção ou a circulação de bens ou de serviços, também deverão interromper o uso das sacolas. A intenção da legislação é reduzir progressivamente o número de bolsas plásticas disponibilizadas ao consumidor em 40% até junho e na proporção de 10% no segundo ano e assim, sucessivamente, na mesma proporção até o quarto ano.

Quem precisar tirar dúvidas ou desejar fazer qualquer tipo de denúncia relativa à prática abusiva pode contatar o Procon pela página do órgão no Facebook, o Procon Petrópolis ou pelo site www.petropolis.rj.gov.br/procon. Há, ainda, o WhatsApp Denuncia, no número 98857-5837 ou os telefones 2246-8469 / 8470 / 8471 / 8472 / 8473 / 8474 / 8475 / 8476 e 8477. Atendimento presencial pode ser realizado na unidade do Centro, que fica na Rua Moreira da Fonseca, nº 33. A unidade de Itaipava localizada no Centro de Cidadania, que fica na Estrada União e Indústria, 11.860. Os telefones da unidade são: 2222-1418, 2222-7448 e 2222-7337.