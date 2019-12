Centro Obstétrico do HAC tem 95% das obras concluídas

Petrópolis - O prefeito Bernardo Rossi e o vice-prefeito Albano Filho estiveram esta semana vistoriando as obras da maternidade do Hospital Alcides Carneiro (HAC). O novo Centro Obstétrico está com 95% de obras concluídas, já em fase de acabamento. O novo espaço oferece à população mais 10 leitos e ainda 4 quartos para pré-parto, parto e pós-parto. A visita foi feita, também, nas obras do novo laboratório e demais instalações da unidade.

Com o novo Centro Obstétrico o hospital vai fortalecer o trabalho já realizado para os partos humanizados. O HAC já estruturou equipe de obstetras que, com o novo setor, terá ambiente adequado para os atendimentos. A partir da instalação do Banco de Leite, a unidade vai poder reivindicar o credenciamento de Hospital Amigo da Criança, que representará mais recursos.

“Minha filha nasceu no dia 14 e eu fui muito bem atendida. Só tenho a agradecer a toda equipe médica”, contou Sandra Regina de Oliveira Gomes. Já a gerente de enfermagem, Jocelita Carvalho Reis contou que o trabalho no HAC é muito confortável. “Vemos o que está acontecendo em todo estado e estamos abastecidos e com salário em dia”, disse.

Para o primeiro semestre de 2020 está sendo providenciada a ampliação de mais 20 leitos da maternidade, que passará a contar com 64 acomodações e da área de pediatria, que ganhará 10 leitos de UTI pediátrica e outros 12 de enfermaria. As adequações feitas no projeto possibilitarão a criação de mais três salas no Centro Cirúrgico. Com isso, o hospital passará a contar com nove salas de cirurgia.