Procon Petrópolis registra recorde de atendimentos em 2019

Petrópolis - O Procon Petrópolis registrou em 2019 seu recorde de atendimento. Foram 33 mil casos de consumidores que deram entrada no órgão de defesa do consumidor com alguma reclamação, denúncia ou solicitação, um crescimento de 33% comparado ao ano anterior. A empresa Oi, mais uma vez, foi a que mais demandou procedimentos realizados pela equipe de atendimento, com foram quase mil denúncias registradas entre janeiro e dezembro. De maneira geral, o número de casos que tiveram solução, dentre aqueles que protocolaram registro, foi de 93%.



As queixas ligadas ao setor de telefonia são diversas: vão desde cobranças irregulares, a falhas na prestação do serviço. Devido aos problemas, principalmente com a empresa Oi, o Procon conseguiu um espaço exclusivo para atendimento dos consumidores: o “Soluções Oi” e, desde junho, foram 709 demandas resolvidas. Além da Oi, completam o top 10 a Enel, Águas do Imperador, Claro, Via Varejo, Itaú, Bradesco, Sky, Tim e Caixa Econômica Federal.



O aumento nos números se deve à ampliação nos braços de atendimento. O Procon Móvel, por exemplo, um equipamento que faz atendimentos itinerante, é o principal deles. Para o próximo ano, a expectativa é de ampliar ainda mais o atendimento com o App Procon – já no início de 2020. O serviço para smartphone já está licitado e, com ele, o usuário contará com espaço para anexar fotos (uma nota fiscal, por exemplo), vídeos, áudios, além de local para relatar o problema ocorrido e colocar os números de protocolo de um potencial atendimento, enfim, todas as provas que corroboram a sua denúncia.