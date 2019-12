BR-040 tem operação especial para o ano novo

Petrópolis - O trecho de concessão da BR-040 entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora deve receber 315 mil veículos durante a Operação Ano Novo. A ação que teve início nesta sexta-feira vai se estender até o dia 1º.

A restrição ao tráfego de caminhões e carretas com três eixos ou mais que vigora na pista de subida da Serra de Petrópolis ocorre na sexta e terça, das 16h às 22h, e no sábado, das 8h às 14h.



O usuário também deve evitar trafegar pelo trecho após o término da restrição, quando muitos veículos de carga sobem a serra ao mesmo tempo, causando lentidão ao tráfego. As três praças de pedágio da concessionária Concer ficam em Duque de Caxias (km 102), Areal (km 45) e Simão Pereira (km 816, em Minas Gerais). Em cada uma delas, o motorista conta com o posto do Serviço de Informação ao Usuário (SIU), espaço climatizado que oferece água gelada, banheiros e atendentes treinados que fornecem informações em geral sobre a rodovia.

Em Caxias, o SIU está presente no km 104, no sentido Juiz de Fora e no km 102 no sentido RJ. Em Areal, o posto está localizado na pista sentido Juiz de Fora, e, em Simão Pereira, na pista sentido RJ. Em caso de necessidade de atendimento médico ou mecânico na rodovia, o motorista deve acionar a concessionária através da Central de Atendimento ao Usuário (0800-282-0040). Portadores de deficiência auditiva e de fala devem ligar para 0800-281-0041. Tanto as centrais como o site da concessionária informam, ainda, as condições de trânsito e clima ao longo da BR-040. No site da concessão, o usuário também acessa câmeras espalhadas pela rodovia.