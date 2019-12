Empresários apoiam mudanças na cobrança do estacionamento rotativo

Petrópolis - Com perfeita reputação de cidade histórica, Petrópolis vem recebendo centenas de visitantes durante todos os meses do ano. Diante disso, empresários estão sempre em busca de atrativos para chamar cada vez mais turistas para a cidade. Por este motivo, as mudanças na cobrança do estacionamento rotativo em Petrópolis, aprovadas no último dia 23 de dezembro na Câmara Municipal, foram bem recebidas pelo empresariado local.

A modificação na cobrança por tempo excedido é um dos pontos comemorados. O texto determina que o pagamento deva corresponder ao tempo ultrapassado e não o valor fixo de R$42,00 reais cobrados atualmente.

"Nós recebemos muitas reclamações dos turistas e visitantes que fazem compras no comércio, principalmente na Rua Teresa. Muitos não sabem e às vezes não são informados da cobrança desta taxa. Somos favoráveis à cobrança do rotativo, mas essa taxação precisa ser mais justa", diz o presidente Marcelo Fiorini.

O projeto de lei foi votado em segunda discussão e recebeu 12 votos favoráveis. Agora, segue para sanção do poder Executivo.