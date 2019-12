Petrópolis se destaca em levantamentos da economia nacional

Petrópolis - Junto ao novo ano chegam também as expectativas econômicas para a cidade, principalmente em relação aos setores de grande expansão no país, como tecnologia e serviços. Em Petrópolis, a situação não é diferente. Em 2019, a cidade foi citada em dois levantamentos nacionais importantes: o ranking das melhores cidades para se fazer negócios e o levantamento sobre as cidades mais inteligentes e conectadas do pais.

No final de outubro, no levantamento feito pela empresa de consultoria Urban Systems, “Melhores cidades para se fazer negócios”, Petrópolis apareceu pela primeira vez no ranking. E o destaque foi no quesito Infraestrutura. O estudo é feito para a revista Exame, especializada em economia, negócios, política e tecnologia e tem como base sete indicadores. No quesito infraestrutura, Petrópolis ficou na 72ª posição.

Na análise geral de 317 municípios, Petrópolis ficou na colocação 91ª, única cidade da Região Serrana a aparecer no ranking final. O ranking foi realizado a partir da análise de dados sobre eixos como desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, capital humano e infraestrutura.

Ranking Connected Smart Cities

Em setembro de 2019, Petrópolis também foi destaque em outro levantamento: o ranking ConnectedSmartCities, que analisou 70 indicadores em todas as cidades com mais de 50 mil habitantes, em 11 eixos temáticos, identificando as cidades mais inteligentes. Apesar de todos os problemas financeiros enfrentados pelo Estado, Petrópolis vem mostrando uma expectativa positiva com relação aos novos negócios. Prova disso é a quantidade de atendimentos no Espaço Empreendedor, que recebe as pessoas que desejam aumentar os seus negócios ou, até mesmo, abrir uma empresa. Desde janeiro, mais de 16 mil atendimentos já foram realizados no EE.

Vale salientar que as ações de desburocratização também renderam a Petrópolis o 2º lugar no game Cidades Empreendedoras, do Sebrae. O game incentiva a implantação de políticas públicas voltadas para a melhora no ambiente empresarial. Uma das ações que auxiliaram na conquista desse título foi a emissão de alvarás on-line através do Sistema Regin. É importante destacar que Petrópolis conquistou o 2º lugar na competição disputando com outras 10 cidades.