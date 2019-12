Procon alerta para prazo de troca de presentes de Natal

Petrópolis - A regra deveria ser simples: presentes que, por algum motivo, não agradaram, podem ser trocados desde que seja estabelecido por escrito na política da loja. Porém, muitas vezes as diferenças de leis internas dos estabelecimentos podem confundir o consumidor. Até agora, antes mesmo do Natal, foram registradas 72 reclamações de consumidores, principalmente sobre atrasos.

A troca de produtos comprados em loja física, sem defeito, não é obrigatória e as lojas devem informar as regras para o consumidor na hora da compra. Para o produto que apresenta algum defeito, a troca, ou reparo, são obrigatórios. Nessa situação o CDC dá aos consumidores um prazo para reclamar junto ao fornecedor de até 90 dias para produtos duráveis como roupas, eletrodomésticos, móveis, celulares e até 30 dias para produtos não duráveis, que são naturalmente destruídos na sua utilização como, por exemplo, flores, bebidas e alimentos.

A partir da reclamação do consumidor, o fornecedor terá até 30 dias para solucionar o problema. Ao fim deste prazo, se o produto continuar apresentando falha no funcionamento, o consumidor pode escolher entre a troca do produto por outro equivalente, em perfeitas condições de uso, o desconto proporcional do preço, ou a devolução da quantia paga, monetariamente atualizada. No caso de produtos essenciais (geladeira, por exemplo), o fornecedor terá de solucionar o problema imediatamente, ou seja, não terá os citados 30 dias de prazo.

Nas compras de produtos realizadas pela internet, telefone, catálogo ou qualquer outra forma que seja fora do estabelecimento comercial, o consumidor pode desistir em até sete dias contados a partir do recebimento da mercadoria ou, se for o caso de uma contratação de serviço, da data da contratação. Nesses casos terá o direito da devolução integral de qualquer valor que tenha sido pago (inclusive frete). A desistência da compra pode ser feita independente do motivo, ou seja, não é preciso que o produto tenha apresentado qualquer problema para que o consumidor faça essa opção.

Os produtos importados adquiridos em lojas ou sites no Brasil, em estabelecimentos devidamente legalizados, seguem as mesmas regras dos nacionais. Sendo obrigatório conter todas as informações (etiquetas, rótulo e manuais) apresentados em português.