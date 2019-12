Mais de 10 mil mudas de árvores plantadas pelo Meio Ambiente

Petrópolis - Mesmo tendo seu território cercado 70% por Mata Atlântica, Petrópolis ganhou 10 mil novas árvores nos últimos três anos. O trabalho de reflorestamento é organizado pelo setor de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e mobiliza estudantes da rede municipal, Associações de Moradores e a comunidade em geral. Esses plantios fazem parte do projeto Inteligência Ambiental (IA) criado pela pasta para conscientizar a população da importância da preservação da natureza. Neste período, o IA envolveu mais de 5 mil alunos em atividades de educação ambiental variadas, como apresentação de eco filmes informativos, caminhadas ecológicas e palestras.

Após a reforma administrativa, ainda no primeiro ano de gestão, a Secretaria de Meio Ambiente ganhou novamente os setores de educação ambiental e de fiscalização, que contribuem também neste sentido. A meta para o próximo ano é plantar outras duas mil mudas de árvores. Grande parte deste plantio envolveu os alunos da rede municipal. Em parceria com o projeto Água, são 3.400 mudas plantadas com a participação dos estudantes.

O Meio Ambiente também já fez a doação de mudas para associações de moradores que fazem o reflorestamento de áreas afetadas por queimadas, por exemplo. São 560 árvores plantadas com esse objetivo. "Já fizemos a entrega no Madame Machado, Morin e Carangola, e acompanhamos o desenvolvimento dessas mudas", garante o responsável pelo setor de educação ambiental da pasta, Anderson Campos.

Em dezembro, a prefeitura promoveu o "Desafio Mais Mata Atlântica" com o plantio de 1.600 mudas de árvores em um terreno de 10 mil metros quadrados na Estrada Nova Esperança, no Vale do Cuiabá. Foi o início do reflorestamento das áreas atingidas pela tragédia de 2011. Participaram da iniciativa moradores da própria localidade, voluntários e alunos da Comac, Creche São Charbel, no Caxambu, e da APAE.