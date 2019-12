Prefeitura autoriza o serviço de vitórias elétricas no Centro Histórico

Petrópolis - A decisão foi motivo de comemoração na cidade. A prefeitura autorizou o serviço de vitórias elétricas em substituição às charretes por tração animal. O decreto foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira. Nele o município permite o funcionamento do novo veículo nas vias principais e nos pontos turísticos do Centro Histórico em caráter experimental. Segundo o documento, a “Vitória Elétrica” fica definida como carruagem de estilo vitoriano movida a motor elétrico. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte (CPTrans) será responsável por fiscalizar o transporte, podendo aplicar multas ou penalidades de acordo com os instrumentos normativos existentes.



A companhia poderá ainda editar normas prévias para a implementação da atividade de forma experimental, de acordo com a viabilidade prática e operacional, para posteriormente regularizar de maneira definitiva. Caberá também à CPTrans conceder a autorização após o cumprimento integral das exigências por parte da empresa requerente.



A decisão do executivo em substituir o modelo tradicional é inédita no país e entre os objetivos está o de estimular ainda mais o turismo. O fim do uso dos cavalos no transporte foi escolhido por 117 mil pessoas em um plebiscito realizado no ano passado. Após homologação do resultado do plebiscito pelo TSE, a prefeitura decretou a extinção da atividade em março deste ano.



A comissão criada pela prefeitura com o objetivo de substituir as charretes com tração animal definiu, neste momento, que as vitórias elétricas serão autorizadas a funcionar no Centro, como eram os veículos antigos.