IPTU 2020: Central de Atendimento ao Contribuinte está de portas abertas

Petrópolis - Contribuintes que precisarem retirar a segunda via do boleto para pagamento do IPTU 2020 em cota única (com primeiro vencimento no dia 6 de janeiro), terão atendimento diferenciado em uma estrutura especialmente montada em um espaço no Centro de Cultura Raul de Leoni. A Central de Atendimento ao Contribuinte, abre as portas nesta quinta-feira, com funcionamento de 9h às 17h. Para facilitar a vida de quem quiser aproveitar o desconto de 9% no pagamento em cota única, a Secretaria de Fazenda manterá excepcionalmente, neste fim de semana, equipes para atendimento no local no próximo sábado, dia 04, com funcionamento de 9h às 14h.



As equipes da Secretaria de Fazenda já estão treinadas e prontas para receber os contribuintes que buscam este atendimento presencial, e fazer a emissão dos boletos para pagamento em cota única. A estrutura de atendimento fica em uma área central da cidade, para facilitar a vida dos contribuintes e garantir a acessibilidade para todos.



Optando pela cota única o contribuinte economiza recebendo o desconto e ainda contribui para que a prefeitura possa garantir a qualidade dos serviços como merenda escolar, estoques de medicamentos nos posto e unidades de saúde, limpeza pública e manutenção de ruas.



No Centro de Cultura contribuintes encontram uma estrutura com seis baias de atendimento, espaço para 30 pessoas aguardarem sentadas, recepção com orientação, distribuição de senhas, computadores e impressoras. Toda a estrutura para garantir o atendimento rápido e eficiente ao contribuinte. Além de retirar o boleto para pagamento em cota única, o contribuinte também poderá fazer a atualização de endereço.



Além do desconto de 9% para pagamentos no primeiro vencimento da cota única, o município oferece ainda opções de 7% de desconto para quem quitar a cota única até 6 de fevereiro, ou ainda 5% de desconto para aqueles que optarem pelo último vencimento, dia 6 de março.



A Secretaria de Fazenda também oferece a possibilidade de retirada do boleto via internet. A emissão do boleto deve ser feita no site da prefeitura (www.petropolis.rj.gov.br).