Defesa Civil entrega cartilhas de prevenção nos terminais rodoviários

Petrópolis - A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias vai entregar cartilhas de prevenção aos desastres de origem natural para usuários e comerciantes nos terminais rodoviários urbanos. A ação acontece em janeiro nos dias 7 (Centro), 9 (Itamarati), 14 (Corrêas) e 16 (Itaipava) sempre às 10h. A ideia é aproveitar o grande fluxo de pessoas nestes locais para reforçar o trabalho de conscientização realizado pela pasta, com dicas de segurança e ensinamentos de medidas que podem ser adotadas em casos de chuvas fortes. Esse trabalho integra as ações do Plano Verão 2020.



Entre as dicas da cartilha estão a preparação de um kit de emergência, o conserto de vazamentos em reservatórios e caixas-d’água, além de orientações para que a população não jogue lixo ou entulho nas encostas.



No ano passado, o mesmo trabalho foi realizado nos terminais com a entrega de mais de três mil exemplares. Os agentes também irão fixar o material do SOS Chuvas em bares, lanchonetes, padarias e bancas de jornais próximos aos terminais rodoviários.



Nos meses de novembro e dezembro, a Defesa Civil realizou a entrega do material educativo nas 12 comunidades da cidade que contam com 20 conjuntos de sirenes do Sistema de Alerta e Alarme. Os agentes também vistoriaram cada um dos 15 pontos de apoio existentes nos bairros. A ação reforçou a importância das sirenes e preparou os locais para estarem abertos neste período.



Os pontos de apoio precisam estar abertos para atender a população no momento em que a sirene é acionada. Também estão incluídos neste planejamento o Defesa Civil nas Escolas, o Defesa Civil Jovem, o SOS Chuvas e o programa Rio Limpo. É importante que os moradores de áreas de risco do município procurem um local seguro sempre que começar a chover forte.