Prefeitura mobiliza frentes de limpeza da cidade após chuvas

Petrópolis - Foram acionados mais de 110 funcionários da Comdep, Secretaria de Serviços, de Obras e de Meio Ambiente para os trabalhos de limpeza e manutenção viária nesta sexta-feira, um dia após a forte chuva que atingiu a cidade. O serviço deu sequência à atuação iniciada ainda na noite desta quinta, quando foi registrado chuva quase sete vezes acima do esperado, 200 milímetros em quatro horas.

A Comdep fez raspagem de lama nas ruas Coronel Veiga, Souza Franco e Rua Teresa, no Centro, Vidal de Negreiros, Felipe Camarão e Hermogênio Silva, no bairro Retiro, Cardoso Fontes e Sargento Fontes, na Castelânea, rua Pedro Ivo, no bairro Morin, e outras nos bairros Quissamã, Estrada da Saudade, Corrêas e Nogueira.

Outro serviço realizado foi a limpeza da boca do túnel extravasor, na Rua Souza Franco. A chuva de quinta arrastou galhos de árvore e folhagem que atrapalham o escoamento normal da água e pode causar transbordamentos. A Secretaria de Obras deslocou uma equipe para retirar pedaços de asfalto que se desprenderam nas ruas Monsenhor Bacelar e Fonseca Ramos. Esses locais receberão aplicação de asfalto novamente. Também houve serviços nas ruas Amaral Peixoto, Travessa Niterói e Napoleão Esteves para serviços de manutenção viária.

Outro local atendido foi a subida do Castelinho, que dá acesso às torres de telefonia, provedores de internet, emissoras de rádio e TV e outras empresas. A chuva prejudicou as condições do trecho, atrapalhando a passagem de veículos, e, por isso, uma retroescavadeira continua fazendo a manutenção no local. O serviço usa ainda brita corrida para nivelar a pista e eliminar buracos.

A Secretaria de Meio Ambiente atuou em locais como Centro, Retiro, Corrêas e Nogueira fazendo vistorias técnicas em árvores para verificar a necessidade de remoção ou poda e para atestar a segurança delas nas áreas mais atingidas pela chuva.