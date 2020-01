Desconto de 9% no IPTU 2020 termina segunda-feira

Petrópolis - Contribuintes de Petrópolis que quiserem aproveitar o desconto de 9% no Imposto Predial Territorial e Urbano (IPTU) de 2020 devem efetuar o pagamento da cota única até a próxima segunda-feira, dia 6 de janeiro. A Central de Atendimento, que abriu as portas na última quinta-feira, vai funcionar de segunda a sexta até o dia 6 de março, das 9h às 17h.



Além do desconto de 9% para pagamentos no primeiro vencimento da cota única, o município oferece ainda opções de 7% de desconto para quem quitar até 6 de fevereiro, e 5% de desconto para aqueles que optarem pelo último vencimento, em 6 de março. A retirada do boleto também pode ser feita via internet, no próprio site da prefeitura. Para imprimir o boleto de pagamento, o interessado precisa informar apenas o número de inscrição do imóvel.