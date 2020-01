Meteorologia prevê possibilidade de chuva forte até segunda-feira

Petrópolis - Os dados são do Inmet, o Instituto Nacional de Meteorologia. Segundo imagens de satélite, a região serrana do Rio de Janeiro deve permanecer com o tempo nublado até a próxima segunda-feira, dia 06, com possibilidade de chuva forte no período da tarde devido ao aquecimento diário natural da estação.

De acordo com informações da Defesa Civil, existe, ainda, a chance de chover até 65mm neste fim de semana. Devido às previsões, técnicos estão de prontidão no monitoramento de toda a cidade. “Os moradores devem entrar em contato com a Defesa Civil através do telefone 199 e informar em caso de qualquer alteração durante ou após as chuvas. Estamos prontos para prestar atendimento durante 24 horas”, afirmou o secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias, Coronel Paulo Renato Vaz.