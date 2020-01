Prefeito Bernardo Rossi avalia gestão 2019 e revela metas para 2020

Petrópolis - Fazer com que Petrópolis se mantenha um ponto de referência no Estado, transformar para melhor a vida dos moradores e abrir cada dia mais os braços para o turismo. Entre outras, estas são algumas das metas da prefeitura para o ano que acaba de começar. Numa entrevista descontraída, o prefeito Bernardo Rossi fez uma breve análise da gestão 2019 e afirmou ser possível continuar o trabalho em benefício da cidade.

Saúde

“Tivemos um ano de muito trabalho e extremamente significativo em áreas importantes como a saúde, a habitação, educação e turismo. Assumimos a cidade com muitos problemas, como dívidas, falta de medicamentos e merenda escolar. Temos visto vários municípios sofrendo devido à falta de infraestrutura na saúde, por exemplo, e podemos dizer que Petrópolis está em outro patamar nesse aspecto. Nosso investimento no Hospital Alcides Carneiro fez muita diferença ao longo de 2019. Mais de R$20 milhões nos últimos meses para ajudar nas obras que vão trazer uma nova maternidade, um novo centro obstétrico, um novo laboratório e um novo lactário, entre várias outras coisas. Vamos ter também a abertura da nova UPA, a terceira instalada na cidade. Vale lembrar, também, a importante parceria que fizemos com a Faculdade de Medicina de Petrópolis (FMP/Fase), que resultou na entrega de um novo ambulatório escola, em Cascatinha, com inúmeros consultórios e diversos especialistas para atender a população”, comentou o prefeito.

Educação

Questionado sobre os avanços na educação da cidade, Bernardo foi enfático ao citar pontos como a nova merenda de qualidade formulada por nutricionistas, a reforma de escolas em diversos bairros, a criação de mais escolas em tempo integral e a meta de zerar as filas das creches do município ainda este ano. “Temos muito prazer em trabalhar pelas crianças e pelo conforto dos pais. Posso citar aqui as escolas em tempo integral, por exemplo. Quando assumimos o governo existiam apenas 4 delas em toda a cidade. Hoje temos um total de 15 e já com planos de terminar esse ano com, pelo menos, 24. Temos bastante trabalho pela frente, mas vem valendo a pena”. Completou Bernardo.

Ainda em 2019, a cidade recebeu o reconhecimento público da Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, devido ao programa realizado junto às comunidades visando a redução da evasão escolar. Por meio das Secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social, o programa Busca Ativa Escolar conseguiu praticamente zerar o número de crianças e jovens que, por algum motivo, deixaram as instituições de ensino.

Habitação

A pasta foi comentada com entusiasmo pelo prefeito. “Tenho orgulho em dizer que vou ser o prefeito que mais entregou casas em Petrópolis. Fizemos o maior programa habitacional da cidade. Nossa gestão está fazendo uma nova história. Somente no início de 2019 entregamos mais de 800 residências aos petropolitanos. E em 2020, no dia 1º de fevereiro, vamos entregar mais uma unidade do Vicenzo Rivetti e não vamos parar por aí”, comentou Bernardo Rossi.

Segurança Pública

No que diz respeito à segurança pública, a cidade teve mais um ano de conquistas significativas. Petrópolis foi apontada, pelo segundo ano consecutivo, como a cidade mais segura do Estado do Rio de Janeiro. Como fator relevante, o prefeito citou a criação do CIOP, o Centro Integrado de Operações, com o monitoramento por 56 câmeras (sendo uma de reconhecimento facial) em 46 pontos da cidade. O trabalho teve início em maio de 2018 e já no primeiro mês de funcionamento registrou 256 imagens de crimes, ou suspeitas, que contribuíram com 15 prisões em flagrante realizadas pela Polícia Civil. “Além das ações feitas junto à guarda municipal, de renovação dos equipamentos e melhorias nas condições de trabalho, como a promoção automática de cargo, sem falar no trabalho integrado da GM com as forças policiais e delegacias”, revela Rossi.

Defesa Civil

Além de ser referência nesse setor, Petrópolis também recebe atenção de outros municípios quando o assunto é Defesa Civil. Premiada pela Organização das Nações Unidas (ONU), a pasta tem se destacado pelos programas elaborados de prevenção e redução de desastres naturais como os Planos Verão e Inverno, SOS Chuvas e Defesa Civil nas Escolas, entre outros.

Empregos e Turismo

Já com relação à geração de empregos, Bernardo comenta que, como todo o país, Petrópolis também foi afetada pela crise e, consequentemente, pelo desemprego. Porém, apesar do quadro negativo, o governo tem buscado formas de reduzir os índices por meio da criação de leis de incentivos a diferentes segmentos, dentre eles, o cervejeiro e tecnológico, ambos de grande destaque no estado. “Além do fomento a essas áreas, outro setor que tem gerado emprego é o turístico. Por exemplo, o fim de ano sempre foi considerado um período de baixa temporada para nossa cidade, mas com os investimentos feitos em atrações como o Natal Imperial, a rede hoteleira tem atingido em média 90% de ocupação nos fins de semana. Isso ajuda a movimentar o comércio local como um todo, impulsionando a economia e, também, criando vagas no mercado”.

Vale dizer que Petrópolis foi reconhecida, recentemente, como Mapa A do turismo, pelo Ministério do Turismo, e citada pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, como cidade exemplo nesse quesito. Petrópolis é, atualmente, a capital estadual da cerveja, capital estadual do canto coral, possui mais de 40 atrativos turísticos e recebe, anualmente, cerca de 2 milhões de visitantes.

Servidor Público

Outro tema observado com carinho pelo prefeito está relacionado aos servidores públicos. “Manter os salários em dia e resgatar os direitos dos servidores sempre foi uma das minhas prioridades. Todos eles, hoje, estão com suas férias em dia. Descongelamos os triênios e quinquênios, fizemos o enquadramento por formação e por tempo de serviço. São garantias para gente que trabalha muito pela cidade”.

Empreendedorismo

O município também tem apresentando bons resultados em relação à formalização dos Microempreendedores Individuais, os MEIs. Por meio do Espaço Empreendedor, o governo ajudou a formalizar mais de 21 mil negócios, somente no primeiro semestre de 2019. Além disso, reduziu a burocracia ao facilitar a emissão de diferentes documentos on-line, como o alvará eletrônico. Para o ano que acaba de chegar, Bernardo Rossi garantiu que será um período de muita entrega, trabalho e de busca de incentivos estadual e federal. “Temos que valorizar também a dedicação da nossa equipe que sempre procura melhorar a cidade, apoiando nossas iniciativas e solucionando os problemas de forma rápida e eficiente”, complementa Bernardo, que ainda destaca o recebimento da verba de R$ 40 milhões por parte Governo do Estado em 2020. “Volto a dizer que daremos total atenção à saúde e que boa parte desta verba será destinada à compra de equipamentos e melhorias para as unidades do município. Com certeza teremos um excelente 2020”, finaliza o prefeito.



Avanços da saúde entre 2017 e 2019



Mutirões de consultas e exames do Alcides Carneiro

Mutirões de consultas e exames do Centro de Saúde Coletiva

Inauguração UBS Posse

Inauguração UBS Araras

Reinauguração USF (Unidade de Saúde da Família) Menino Jesus de Praga (Bingen)

Projeto Visão Feliz para cirurgias de cataratas

Nova sede do Núcleo de Assistência Farmacêutica em Corrêas, Implantação de Sistema Informatizado nas farmácias ambulatoriais e polos de assistência farmacêutica

Reativação da Unidade Avançada do Samu na Posse

Reinauguração do Ambulatório de Saúde Mental na Rua Dom Pedro, 185

Reinauguração do Centro de Especialidades Odontológicas na Rua Monsenhor Bacelar, 358 e do Centro de Especialidades Odontológicas de Corrêas

Reinauguração do Serviço de Fisioterapia do Centro de Saúde Coletiva

Implantação do Serviço de Atenção Domiciliar

Implantação do serviço de Angiotomografia Computadorizada no Hospital Alcides Carneiro

Implantação da Ouvidoria do SUS

Implantação do serviço de verificação de óbito pelo SAMU

Reestruturação do Programa de Saúde Escolar em parceria com a Secretaria de Educação, com alcance de cerca 10.000 alunos

Aumento de 12 leitos de clínica médica no HMNSE

Atualização da REMUME em 2018 e divulgada digitalmente e impressa a partir de fevereiro de 2019

Inauguração do Centro de Imagem do Hospital Alcides Carneiro

Lançamento Portal da Saúde

Habilitação de 02 Leitos de UTI Neonatal, 5 de Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCA) e 10 de Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal (UCINCO)

Programa de Informatização das Unidades Básicas de Saúde

Assinatura do convênio com a FMP/FASE

Adesão ao Programa Saúde na Hora na Unidade de Saúde do Alto da Serra e da Posse

Implantação e reativação do horário estendido em 8 unidades de saúde

Incorporação de três novas ambulâncias para o SAMU

Aquisição de 1 ambulância para o HMNSE

Aquisição de 1 ambulância para o Pronto Socorro Leônidas Sampaio (Alto da Serra)

Aquisição de 3 ambulâncias para o HAC e UPAs

Ações de prevenção em saúde: agosto Dourado, Grupo Hiperdia e Saúde do Homem (Novembro Azul), Outubro Rosa entre outras

Formação de conselhos locais de saúde



Números de consultas em 2019



Consultas médicas – 16.972 / consulta com outros especialistas – 15.085



Urgência e emergência – 27.517



Exames em 2019 (média mensal)



Ressonâncias magnéticas – 334



Ultrassonografias – 4.468



Tomografias – 4016



Exames laboratoriais – 36.339



Números Hospital Alcides Carneio 2019 (média mensal)



Consultas médicas ambulatoriais – 5.722



Exames de Imagens – 5.330



Exames diagnósticos – 1.458



Exames laboratoriais – 36.339



Procedimentos/exames – 1.358



Internações – 886



Cirurgias – 714



Hemoterapia - 272