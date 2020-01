Semana começa com forte temporal no distrito da Posse

Petrópolis - Vários bairros e distritos da cidade registraram chuva forte na madrugada desta segunda-feira. O local afetado desta vez foi o distrito da Posse, onde moradores relataram estragos feitos pelo temporal. Alguns tiveram suas casas invadidas pela água.

Estrada do Brejal e bairro Boa Vista também foram prejudicados pela chuva. Desde a última quinta-feira, dia 02 de janeiro, 14 imóveis já foram interditados pela Defesa Civil. Seis deles são apartamentos simples em um único prédio. Técnicos de toda a cidade permanecem em vigilância para atender possíveis chamados.

Motoristas devem prestar atenção aos locais onde a lama invadiu as pistas devido ao risco de acidentes. No momento, dois trechos da estrada União e Indústria estão com o tráfego em meia pista por conta da queda de barreiras. A Defesa Civil prevê mais chuva para esta segunda-feira e disponibiliza o telefone 199 para quaisquer emergências.