Temporal e fortes ventos assustam novamente o Centro de Petrópolis

Petrópolis - Uma forte chuva teve início na tarde desta segunda-feira em Petrópolis. Acompanhada por ventos de rajada, assustou quem tentava voltar para casa após o trabalho e causou engarrafamentos nas principais vias da cidade. O temporal já estava previsto pelas agências de meteorologia. Segundo técnicos, o mau tempo pode se estender ao longo desta semana trazendo mais ventos e chuva forte.

Segundo informações da Defesa Civil, três ocorrências foram registradas num intervalo de 20 minutos. Uma árvore caiu na rua Santos Dumont, no Centro da cidade, interrompendo o trânsito no local. Próximo dali, na rua Henrique Paixão, bairro Floresta, houve dois deslizamentos de terra e pedras. Ninguém ficou ferido. Equipes da Defesa Civil já estão nos locais auxiliando moradores e motoristas. Emergências podem ser comunicadas às equipes através do telefone 199.