Distrito da Posse conta com assistência às famílias atingidas pela chuva

Petrópolis - Duas equipes da Secretaria de Assistência Social visitaram nesta segunda-feira moradores da Posse que tiveram suas casas invadidas pelas águas durante a noite do último domingo, quando um temporal causou danos no distrito. Desde a última quinta-feira, a SAS vem prestando informações e apoio às famílias atingidas pelas chuvas de verão. Todos os funcionários do órgão estão treinados para atender em situações de emergência.

Com 179 ocorrências atendidas pela Defesa Civil, imóveis interditados e casas alagadas, a equipe da SAS vem atendendo os casos comunicados pela Defesa Civil e também por meio de busca ativa. Quase 80 famílias já receberam visita de equipes da SAS, sendo 44 somente na comunidade Olaria, em Corrêas, onde foi registrado um alagamento devido ao transbordamento do Rio Piabanha.

As equipes da Assistência Social iniciaram o atendimento às famílias atingidas pelas chuvas ainda na quinta-feira, quando foram registrados 200 milímetros de chuvas em apenas quatro horas. Até o momento, 15 famílias ficaram desalojadas e estão em casas de parentes, sendo acompanhadas pela secretaria. A SAS contabilizou a distribuição de cerca de 45 cestas básicas, 10 kits de higiene pessoal e 35 kits de limpeza. “No caso de Pedro do Rio, onde um prédio com seis moradias foi interditado, as famílias pagavam aluguel. As famílias estão em casa de parentes e neste caso, faremos o acompanhamento até que elas voltem a morar em local com segurança”, explicou o diretor da SAS,Rodrigo Lopes.

Treinamento para atendimento emergencial

Em dezembro de 2019, todos os funcionários da Secretaria de Assistência Social, sendo técnicos ou administrativos, passaram por capacitação para agir em situações de chuvas fortes na cidade. Nestas ações, a equipe de Assistência Social faz o cadastro das vítimas para terem acesso aos serviços oferecidos imediatos além de inserir as famílias na rede socioassistencial para que tenham acesso, quando necessário, a benefícios eventuais.