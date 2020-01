Prefeitura faz serviços de limpeza pós-chuva nos distritos

Petrópolis - A prefeitura mobilizou equipes para fazer a limpeza e o atendimento de famílias na Posse e em Pedro do Rio após a chuva da noite do último domingo. Pelo menos 100 funcionários da Secretaria de Serviços, de Obras e da Comdep atuaram nos distritos. Outro local que contou com os trabalhos nesta segunda-feira foi Corrêas. A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias registrou mais 39 ocorrências entre a noite de domingo e segunda-feira, todas sem vítimas. Foram 13 casos de alagamento de imóveis em Pedro do Rio e dois deslizamentos de terra na Posse. No Brejal, na Estrada dos Targinos, houve a queda de uma ponte. Nenhuma residência foi interditada nestes locais.



Na Posse, cerca de 40 funcionários atuaram para a limpeza de bueiros, desobstrução e limpeza de ruas em comunidades como Boa Vista, Santo Antônio e no centro do distrito, na União e Indústria. Na comunidade Nossa Senhora de Fátima, além da limpeza, também foi feita manutenção da via, que vai receber nova camada de asfalto. Ainda houve limpeza de três casas no local e de outra moradia na localidade de Sabará. Na Estrada do Taquaril, houve retirada de barreira para permitir o acesso de moradores.



Ainda no distrito, a Estrada dos Targinos começará a ser recuperada já nesta terça, com a recolocação de manilhas e aterramento para permitir da passagem da população. O local foi vistoriado pela Secretaria de Obras, que vai avaliar posteriormente outras intervenções de maior porte para o trecho.



Em Pedro do Rio, foi feita a remoção de lama das ruas. As equipes estiveram em Barra Mansa, Jacuba, Alto Pegado e Retiro das Pedras. Em Corrêas, o trabalho de limpeza continuou próximo ao Terminal Corrêas e na comunidade Olaria.



Defesa Civil registra aumento no número de ocorrências



Desde a última quinta-feira, a Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias registrou 179 ocorrências em toda a cidade. Nos últimos quatro dias, o acumulado de chuva na Rua 24 de Maio, no Centro, está em 294 milímetros. No mesmo período, em Itaipava, os pluviômetros registram 227.25 mm. São 15 imóveis interditados. Quase 80 famílias já receberam visita de equipes da SAS, sendo 44 somente na comunidade Olaria, em Corrêas, onde foi registrado um alagamento devido ao transbordamento do Rio Piabanha.