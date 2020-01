Homem é detido após assediar adolescente dentro de ônibus

Petrópolis - Um homem foi detido no início da tarde desta terça-feira logo após assediar sexualmente uma adolescente de 15 anos. A ação aconteceu no coletivo da linha 700, que faz o trajeto Centro X Itaipava. A menina estava sentada ao lado do suspeito quando sentiu o mesmo acariciando sua perna. Passageiros e familiares da menina avisaram ao motorista, que trancou as portas do ônibus e chamou a polícia. Em seguida, todos foram encaminhados à 105ª DP, no Retiro, onde o crime foi registrado.

Ainda nervosa, a mãe da adolescente contou que isso nunca havia acontecido e que ninguém conhecia o suspeito. "Ninguém nunca viu esse senhor no ônibus. Ninguém conhece ele. Quero fazer o boletim de ocorrência para que ele aprenda e nunca mais faça isso com outras meninas. Ele tem idade para ser avô dela. Isso é um absurdo", disse a mãe.

Desde 2018, a importunação sexual passou a ser crime com pena de um a cinco anos de prisão em regime fechado caso haja condenação. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, foram registrados 22 caso deste tipo nas duas delegacias de Petrópolis. Em 2016 apenas oito queixas foram prestadas. A empresa de ônibus declarou que seus colaboradores são treinados para agir diante de situações como esta e afirma que repudia toda e qualquer forma de assédio.