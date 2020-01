Bombeiros controlam fogo no Centro Administrativo da Prefeitura

Petrópolis - Um incêndio teve início na noite desta terça-feira no Centro Administrativo da Prefeitura de Petrópolis, na Avenida Barão do Rio Branco. Segundo informações dos guardas-civis que acionaram os bombeiros, o fogo começou numa das salas de atenção básica da Secretaria de Saúde. Um dos guardas chegou a ser atendido numa ambulância após inalar fumaça tentando apagar as chamas com um extintor de incêndio.

De acordo com os bombeiros, o trabalho durou cerca de quarenta minutos e contou com a participação de 18 homens. As equipes que participaram da ação permanecem no local para o caso de novos focos surgirem e afirmam que não houve danos estruturais no prédio. A prefeitura vai aguardar o laudo do Corpo de Bombeiros para descobrir de que forma o fogo teve início e, após, contabilizar os prejuízos. O prédio estava fechado e sem funcionários durante o incêndio.