Prefeitura tenta limpar a cidade após a chuva desta quarta

Petrópolis - A prefeitura iniciou, ainda no fim da tarde desta quarta-feira, as ações de limpeza após a forte chuva que atingiu a cidade. Pelo menos 120 funcionários deram início à operação nos locais atingidos. Foram 45 ocorrências cadastradas após uma forte chuva de 100,2 milímetros em menos de uma hora. A Comdep deslocou uma equipe para fazer raspagem de lama na Rua Coronel Veiga e Washington Luiz, e limpeza em ruas do Centro Histórico. Também foram levados funcionários para atuar na região do Bingen, Capela, Barão do Rio Branco Avenida Piabanha, até o entorno do Palácio de Cristal, fazendo a limpeza de cabeceiras de pontes, postes e calçadas e ainda a retirada de folhas que foram arrastadas pela chuva e obstruíram tampas de ralos de drenagem.

O ponto de apoio do Amazonas, a Escola Municipal Stefan Zweig, foi aberto, e 15 moradores de três famílias foram encaminhados para o local. Até o momento, são três imóveis interditados pela Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias na região. Equipes da Secretaria de Assistência Social foram mobilizadas para o abrigo. Todo o corpo técnico da Defesa Civil esteve nas ruas realizando os atendimentos. Foram 33 casos de deslizamentos de terra. Uma casa foi destruída por um raio no Atílio Marotti. Uma criança ficou ferida no acidente. Na Rua João Xavier, no Bingen, o pluviômetro registrou 96,4 milímetros de chuva em uma hora. No Dr. Thouzet o acumulado chegou a 85 milímetros.

Todo o contingente de 55 agentes permanece de prontidão para atender aos chamados dos moradores.

“É importante que os moradores que vivem em áreas de risco estejam atentos a qualquer ocorrência. A chuva é contínua na cidade desde o dia 2 de janeiro", afirma o secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias, coronel Paulo Renato.

Também nesta quarta, os agentes da CPTrans atuaram em diversos pontos da cidade, principalmente no Bingen, que concentrou o maior volume de chuva. Os agentes atuaram na via desviando o trânsito para a Vila Militar. A entrada da GE Celma foi isolada, assim como a Rua Carlos Gomes. A Rua Alice Hervê foi sinalizada. A equipe também esteve no Quitandinha sinalizando as vias que foram atingidas.