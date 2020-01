Defesa Civil distribui cartilhas de prevenção a desastres

Petrópolis - Reforçar os cuidados que os petropolitanos devem ter em caso de chuvas fortes. Com esse objetivo, a Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias iniciou a entrega de cartilhas de prevenção aos desastres de origem natural nos terminais rodoviários urbanos nesta terça-feira, no Centro. A ideia é aproveitar o grande fluxo de pessoas nestes locais para reforçar o trabalho de conscientização realizado pela pasta, promovendo a orientação da população com dicas de segurança. A iniciativa integra as ações do Plano Verão 2020.

Desde a última quinta-feira, dia 02 de janeiro, até hoje, a Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias contabiliza 310 ocorrências em toda a cidade. Nos últimos quatro dias, o acumulado de chuva chegou até 294 milímetros (Centro) e 227.25 mm (Itaipava).

Os agentes da Defesa Civil também fixaram os cartazes do programa SOS Chuvas em bares, lanchonetes, padaria e bancas de jornais dentro do terminal do Centro. No ano passado, o mesmo trabalho foi realizado com a entrega de mais de três mil exemplares das cartilhas, que ensinam dicas simples, como a preparação de um kit de emergência, o conserto de vazamentos em reservatórios e caixas-d’água e o descarte correto do lixo.

A entrega das cartilhas também acontece nesta quinta (Terminal Itamarati), dia 14 (Terminal Corrêas) e dia 16 (Terminal Itaipava), de 10h ao meio-dia. Nos meses de novembro e dezembro do ano passado, a Defesa Civil realizou a entrega desse material educativo nas 12 comunidades da cidade que contam com 20 conjuntos de sirenes do Sistema de Alerta e Alarme. Os agentes também vistoriaram cada um dos 15 pontos de apoio existentes nos bairros. O trabalho reforça a importância das sirenes e prepara os responsáveis pelos locais de abrigo para o verão.