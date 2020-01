Petrópolis tem mais imóveis interditados após chuvas

Petrópolis - A Defesa Civil não parou de trabalhar nenhum momento desde o forte temporal que atingiu Petrópolis, na tarde de quarta-feira, e que registou mais de 100mm de chuva em apenas 45 minutos.



Ao todo, 33 famílias procuraram e foram cadastradas pela Secretaria de Assistência Social. As interdições foram realizadas por conta do risco de desabamento. Até a manhã desta quinta-feira, técnicos da Defesa Civil foram acionados para o atendimento de 124 ocorrências.

Das casas interditadas, sete ficam na Rua Piauí, cinco na Rua Alagoas e uma na Rua Rio de Janeiro, todas no bairro Quitandinha. Também estão interditadas casas na Atílio Marotti, no Retiro, e na Rua dos Ferroviários, no Alto da Serra. A chuva causou estragos em diversos bairros da cidade. Carros foram arrastados pela forte correnteza, pessoas resgatadas pelos bombeiros em botes infláveis e transporte público parado devido ao caos.

No bairro Quitandinha, a rua São Paulo foi interditada devido a um deslizamento de terra. No bairro Mauá, um desmoronamento também atingiu uma casa. No Atílio Marotti uma casa foi atingida por um raio e uma menor de 16 anos ficou ferida e levada ao Hospital Santa Teresa, onde permanece internada em observação. Seu estado de saúde é bom e a menor deve ter alta ainda esta semana. De quinta-feira, dia 02 de janeiro, até hoje, foram 383 ocorrências cadastradas.