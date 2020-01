Prefeitura de Petrópolis trabalha duro para recuperar cidade rapidamente e voltar à normalidade

Petrópolis - Equipes viraram a madrugada no trabalho de limpeza da cidade. O som mais ouvido durante toda a noite foi de tratores, caminhões, pás e vassouras. A ação emergencial foi realizada pela Comdep em vários bairros de Petrópolis, como Centro, Mosela e Quitandinha. O trabalho teve início ainda na noite desta quarta-feira, quando as águas baixaram. O rastro de sujeira era aparente em locais que não sofrem com as enchentes há anos. "Para se ter ideia da quantidade de chuvas, até o lago do Quitandinha transbordou. Moro aqui há muitos anos e só havia visto isso na enchente de 1988", relatou Evaristo Saldanha, morador do bairro que permaneceu ilhado por duas horas num restaurante próximo de casa.

Em todos os cantos da cidade o que se via nesta quinta-feira eram homens trabalhando para devolver aos moradores um pouco de tranquilidade. Equipes da Secretaria de Assistência Social atenderam, durante todo o dia, moradores que ficaram desalojados. Até o momento, 49 famílias foram socorridas no ponto de apoio do Quitandinha, na Rua Amazonas, que fica na Escola Municipal Stefan Zweig. Outras oito famílias receberam apoio em bairros como Mosela, Alto Independência e Estrada da Saudade. Todas as famílias preferiram permanecer alojadas em casas de parentes. “As equipes de Assistência Social estão prestando um pronto atendimento às famílias que foram afetadas pelas chuvas”, disse o prefeito Bernardo Rossi.

Ao todo, as ações de resposta da prefeitura mobilizaram mais de 200 funcionários das secretarias de Defesa Civil, Serviços, Obras, Assistência Social, Saúde, Meio Ambiente, Comdep, CPTrans e Guarda Civil. A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias contabilizou, até a manhã desta quinta-feira, 19 imóveis interditados, sendo oito na Rua Piauí, cinco na Rua Alagoas e mais um na Rua Rio de Janeiro, todos esses no Quitandinha. Também estão interditadas casas na Rua Atílio Marotti, no Retiro, Rua dos Ferroviários, no Alto da Serra, Estrada da Saudade, Alto Independência e Mosela. “Toda a prefeitura está empenhada para minimizar os impactos causados pelas chuvas e, principalmente, na assistência aos moradores que ficaram desalojados. A previsão é que o trabalho de limpeza demore de dois três dias para ser concluído, com a cidade ficando pronta para ser desfrutada por moradores e turistas. Ressalto que o fato de não haver feridos reforça o trabalho de prevenção que fazemos nas escolas e comunidades”, completa o prefeito.



A Defesa Civil continua fazendo vistorias nos locais e a maior parte das famílias deixou suas residências de forma preventiva, até a emissão dos laudos da Defesa Civil. “Todas essas famílias foram atendidas e cadastradas. Fizemos entregas de colchões e cestas básicas. No caso de famílias cujas casas estiverem condenadas, será feita a avaliação do perfil para receberem o Aluguel Social”, explicou a secretária de Assistência Social, Denise Quintella. “Estamos recebendo apoio do Governo do Estado, que já nos enviou 30 colchões, além de sinalizar a possibilidade da concessão também de benefícios de Aluguel Social”, acrescentou.

A equipe do Posto de Saúde da Família do bairro Amazonas está também prestando apoio aos moradores afetados pelas chuvas com acolhimento, avaliação de saúde e orientações sobre doenças transmissíveis pela água contaminada. A equipe conta com médico, enfermeiro e auxiliar de enfermagem, que estão percorrendo a comunidade. "Nossa cidade foi castigada pela água. Só ontem foram mais de 90mm de chuva num curto espaço de tempo. Assim que parou a chuva todas as nossas equipes foram para as ruas devolver a tranquilidade aos moradores e turistas", finalizou o prefeito Bernardo Rossi.

O que foi feito nas ruas

A Comdep fez a retirada de lama nas Rua Coronel Veiga e Washington Luiz pela manhã. O trabalho contou com auxílio de uma miniescavadeira e de caminhões. Também houve raspagem na Rua Estados Unidos, no Quitandinha. Na Rua Spartaco Banal, no Cascatinha, na Amazonas e na Rio de Janeiro, no bairro Quitandinha, foi feita remoção de árvores que caíram.



A Secretaria de Serviços fez a limpeza no Bingen, próximo ao Sesi e na região do pólo de moda do bairro, fazendo remoção de lama e lavagem da via com a caminhão-pipa.



Na comunidade Pedras Brancas, na Mosela, a prefeitura fez aplicação de asfalto no trecho que foi danificado pela chuva, melhorando as condições de acesso ao local. Esse serviço também foi realizado nas ruas 24 de Maio e Rua Fonseca Ramos, no Centro.