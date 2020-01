Papelarias têm diferença de até 500% no preço do material escolar

Petrópolis - Enquanto os estudantes se preparam para o início do ano letivo, o movimento para a compra do material escolar já começou. Com o objetivo de auxiliar o consumidor, o Procon Petrópolis realizou uma pesquisa que apontou uma diferença de até 500% no valor de um mesmo produto, encontrado em quatro papelarias no Centro da cidade. A equipe do órgão foi a campo no início da semana e fez um comparativo entre 42 produtos.



Segundo a divulgação da Associação Brasileira dos Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares e Escritórios, a Abfiae, o material escolar este ano ficará em média 8% mais caro nas papelarias, acima da inflação oficial, que deve ficar em torno de 4%. Para ajudar o consumidor petropolitano, a equipe do Procon pesquisou o preço dos principais itens escolares como caneta, lápis, borracha, caderno, cola, lápis de cor, régua e apontador, entre outros.



Enquanto em uma papelaria uma borracha Kit custa R$ 0,25, por exemplo, em outra custa R$ 1,50. Uma diferença de 500% no valor dos produtos. A pesquisa apontou também diferença de mais de R$ 20 entre valores de materiais. O caderno capa dura de 10 matérias da marca Tilibra custa R$ 10,50 e em outro local R$ 31,90, uma diferença de 204% no valor.



Vale lembrar que a lista de material solicitada pelas escolas não pode conter itens de uso coletivo como produtos de limpeza, higiene e objetos de uso profissional. A lista deve conter única e exclusivamente o material de uso individual do aluno, necessário para o desenvolvimento dos estudos.



Dúvidas podem ser tiradas no Procon, que fica na Rua Dr. Moreira da Fonseca, 33, ao lado da Câmara dos Vereadores, e na unidade de Itaipava funciona no Centro de Cidadania, na Estrada União e Indústria, 11.860. O atendimento pelo site pode ser acessado pelo link ww.petropolis.rj.gov.br/procon.