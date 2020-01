Prefeitura segue com ações de resposta pós-chuva na cidade

Petrópolis - A prefeitura deu sequência, nesta sexta-feira, aos trabalhos de resposta após as chuvas dos últimos dias na cidade. As secretarias de Defesa Civil, Serviços, Obras, Assistência Social, Saúde, Meio Ambiente, Comdep, CPTrans e Guarda Civil mobilizaram mais de 200 funcionários para os serviços de limpeza, manutenção viária, atendimento às famílias e de ocorrências registradas nos últimos dias.



“O mais importante é que, apesar das chuvas que foram muito fortes neste início de ano, não houve mortes ou feridos. Isso é resultado do trabalho de prevenção que é feito não apenas nessa época, mas durante todo ano. Vale ressaltar que continuamos sem decretar situação de emergência, que é quando o município não consegue responder ao desastre apenas com seus recursos próprios. Neste momento, continuamos com as equipes de todas as secretarias na rua trabalhando 24 horas na resposta à população para deixar tudo sob controle o mais rápido possível. Tudo deve estar em ordem para o fim de semana e estamos de braços abertos aos turistas”, destaca o prefeito Bernardo Rossi.



A Secretaria de Obras continua com intervenções na subida do Castelinho para permitir o acesso às torres de telecomunicações instaladas no Morin. A pasta também deslocou funcionários para manutenção em caixa de passagem na Rua Jorge Justen, no Bingen, para liberar a circulação normal de veículos. No Quitandinha, a Rua Getúlio Vargas passou por manutenção de calçamento. Na comunidade Pedras Brancas, na Mosela, foi realizada a aplicação de asfalto. Ruas no Retiro, Valparaíso, Mosela, Castelânea e no Centro também foram atendidas nesta sexta.



Equipes da Secretaria de Serviços atuaram no Bingen com a lavagem de ruas e raspagem de lama e retirada de barreiras no Capela. Houve retirada de barreiras nas ruas Lopes de Castro, Goiás e Campos, no Quitandinha, e de terra nas ruas Rio de Janeiro e Getúlio Vargas, no mesmo bairro. A Comdep fez limpeza e lavagem em pontos ao longo da Coronel Veiga, Duas Pontes, Ponte Fones e Olavo Bilac. Na João Xavier e em Nogueira, foi feita a retirada de galhos.