Natal Imperial de Petrópolis termina neste fim de semana

Petrópolis - Nem as fortes chuvas da última semana conseguiram apagar o brilho desta época do ano na cidade. Com mais uma edição de sucesso, o Natal Imperial se despede neste fim de semana. Toda a decoração e a programação cultural poderão ser conferidas pelo público até domingo. Com 60 dias de festa, o evento já se tornou um dos principais do calendário turístico da cidade e tem atraído milhares de visitantes. Para encerrar a festa e continuar recebendo o público nestes últimos dias, o Palácio de Cristal e a Praça da Liberdade vão contar com shows e atividades para as crianças. A programação é gratuita.



Toda a cidade continua recebendo o serviço de recuperação após as fortes chuvas dos últimos dias e os pontos da festa, assim como todos os atrativos turísticos do município, funcionam normalmente.



Neste sábado, a programação começa com a apresentação do Samba Enredo da Escola Império de Petrópolis, às 17h, na Praça da Liberdade. Logo depois, sobem ao palco Marcelo Magno e Banda, às 19h. No Palácio de Cristal, tem a peça “A Rosa que gira a roda” (Povo do Cafundó), às 14h, Florisbella conta histórias brasileiras, às 16h, e Dudu King Trio (Blues instrumental), às 20h.



No domingo, tem Coro Bienias e Prim, às 15h e Gabriel Silva, às 20h, na Praça da Liberdade. No Palácio de Cristal, o público vai poder contar com Samba Maria Samba José, às 17h e Banda Lummen, às 19h. A programação completa está disponível no site do evento, no endereço: www.petropolis.rj.gov.br/natalimperial/.



Além da programação cultural, o público também tem um incentivo para visitar os principais pontos da festa: a gastronomia. O Palácio de Cristal, por exemplo, reúne barracas com comidas típicas de diferentes culturas, como japonesa, italiana, alemã e portuguesa, entre outras, além de doces e biscoitos. Todo o ponto turístico recebeu uma cenografia especial voltada, principalmente, para as crianças.