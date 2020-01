Prefeitura monta força tarefa para dar continuidade às ações pós-chuvas

Petrópolis - A força tarefa da prefeitura em resposta às fortes chuvas da última semana teve continuidade nesta segunda-feira. As secretarias de Defesa Civil e Ações Voluntárias, Serviços, Obras, Assistência Social, Saúde, Meio Ambiente, Comdep, CPTrans e Guarda Civil seguem realizando serviços de limpeza, manutenção viária, atendimento das famílias e nas ocorrências registradas desde o dia 02 de janeiro. Até o momento foram registrados 540 chamados.

O efetivo nas ruas chega a quase 200 homens e ainda será reforçado, conforme pedido do prefeito Bernardo Rossi em reunião com secretários municipais nesta semana. Segundo o próprio prefeito, o reforço será em todas as frentes de ação. "Vamos aumentar o número de funcionários que estão trabalhando nas ruas para que a cidade retorne à normalidade o quanto antes", afirmou o prefeito Bernardo Rossi, que coordena pessoalmente os trabalhos de resposta da prefeitura. "A chuva está sendo intensa e até sete vezes mais que o esperado. O mais importante é que apesar disso, não houve vítimas", completou o prefeito.

A Comdep está fazendo a limpeza do extravasor na Rua Orlindo Ditadi, raspagem de lama e lavagem em Nogueira, retirada de barreiras em Araras, Contorno e Quitandinha, além da continuação dos serviços no Parque São Vicente. Equipes da Secretaria de Serviços atuam na limpeza de ruas no Bingen, Itaipava, Carangola, Pedro do Rio e Posse. A Defesa Civil ressalta que o trabalho está sendo feito para atender os moradores no menor tempo possível. Os técnicos também estiveram em vistorias no Quitandinha e no Bonfim, em Corrêas.



Ao todo, são 19 imóveis interditados, sendo oito na Rua Piauí, cinco na Rua Alagoas e mais um na Rua Rio de Janeiro, todos no Quitandinha. Também estão interditadas casas na Rua Atílio Marotti, no Retiro, Rua dos Ferroviários, no Alto da Serra, Estrada da Saudade, Alto Independência e Mosela.



Equipes da Secretaria de Assistência Social estão apoiando os moradores. Até o momento, 53 famílias foram atendidas no ponto de apoio do Quitandinha, na Rua Amazonas, que fica na Escola Municipal Stefan Zweig. Outras oito famílias em bairros como Mosela, Alto Independência e Estrada da Saudade. Todas as famílias estão alojadas em casas de parentes.